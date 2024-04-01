الأعراض الأولية للإصابة بمرض سرطان الكلى

تظهر الأعراض المميزة لسرطان الكلى في مرحلة متقدمة حسبما يشير الدكتور أنطون إيفانوف، الذي يعمل كأخصائي في طب وجراحة الأورام، فهي تتجلى عندما يصل حجم الورم إلى مستوى كبير، مما يجعلها غالباً ما تكون غير ملحوظة في مراحلها الأولى.

أعراض سرطان الكلى

ثلاثة أعراض كلاسيكية يشير إليها إيفانوف تشمل بيلة الدم، وتغير لون البول بسبب وجود الدم فيه، وتكوين واضح للورم بالإضافة إلى ألم خفيف في منطقة الكلى. يفيد أن هذه الأعراض عادة ما ترافقها زيادة في ضغط الدم، الذي يمكن أن يكون مستمرًا وصعب المعالجة بالوسائل التقليدية، إضافة إلى احتمالية تجلط الدم في الأوعية الدموية.

وفي حديثه لموقع Gazeta.Ru، يقول إيفانوف: "تسبب الضغط الذي يفرضه الورم على الأوعية الدموية ارتفاعًا في ضغط الدم يصعب معالجته بالطرق التقليدية، مما يزيد من خطورة المشكلات القلبية والأوعية الدموية مثل تجلط الدم."

ويضيف إيفانوف: "معدل تشخيص سرطان الكلى في مراحله المبكرة لا يزال منخفضًا بشكل ملحوظ. فعلى الرغم من كون الفحص الوقائي يمكن أن يكشف بعض الحالات، فإن الكثير من الحالات يتم اكتشافها بالصدفة أثناء فحوصات طبية أخرى، وغالباً ما يكون الورم قد انتشر بالفعل بحلول ذلك الوقت. لذا ينبغي إجراء فحوصات دورية للتحقق من وجود أي تغيرات غير طبيعية."

ويوضح أن مع تطور المرض، يمكن للأشخاص المصابين بسرطان الكلى فقدان الوزن بدون سبب واضح، ويعانون من التعب المستمر، والتعرق الليلي، والحمى.

وبخصوص أسباب الإصابة بسرطان الكلى، يقول إيفانوف: "لم يتم التوصل حتى الآن إلى إجابة واضحة حول الأسباب الدقيقة للمرض. ومع ذلك، هناك عوامل معروفة تزيد من احتمالية الإصابة به، مثل التهاب الكلى المزمن والجنس (حيث يُصاب الرجال بنسبة 1.5 إلى 3 مرات أكثر من النساء)، بالإضافة إلى العوامل البيئية مثل التدخين والسمنة، وتاريخ العائلة لأمراض معينة مثل مرض هيبل لينداو ومتلازمة بيرت-هوغا-دوبا والتصلب الحدبي."

على جانب آخر، هناك أعراض تظهر على المريض بارتفاع السكر فى الدم مثل العطش الحاد، والجوع الشديد، وكثرة التبول، هذه العلامات التي تؤثر بشكل كبير على إمكانية النوم بشكل متواصل، وبالتالى تصيبه باضطراب النوم.