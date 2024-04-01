التوت الأسود.. فوائده لن تتخيليها تجعلك تضيفيه لنظامك الغذائي

التوت الأسود يتميز بإمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، حيث يحتوي على فيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض، وفيما يلي نقدم لك فوائد التوت لإضافته ضمن نظامك الغذائي.





التوت الأسود

فوائد تناول التوت الأسود

يساعد في تقوية المناعة

يدعم فيتامين سي الموجود في التوت البري المناعة وهو ضروري لصنع الكولاجين، لذلك فهو يلعب دورًا رئيسيًا في صحة الجلد والمفاصل والشفاء بشكل عام، ويساعد التوت البري في الوقاية من التهابات المسالك البولية.





يعزز الدورة الدموية

ثبت أن التوت البري يساعد في تحسين مرونة الشرايين، وهذا يعني تعزيز الدورة الدموية وتدفق الدم، مما يزيل الضغط عن القلب ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، يمكن أن يؤدي تحسين الدورة الدموية أيضًا إلى تعزيز الطاقة والوظيفة الإدراكية.





يساعد على إنقاص الوزن

يحتوي التوت الأسود على نسبة منخفضة من السكر وغني بالألياف والفيتامينات K و B المركب ، مما يساهم في تناول الطعام الصحي وتعزيز فقدان الوزن، كما أنه يحتوي على قدرة عالية على إدرار البول ويساعد على تنظيم العبور المعوي.

يعالج التهاب الحلق

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمستويات العالية من فيتامين سي ، تحمينا الفاكهة من الأمراض المعدية، ويعتبر التوت الأسود أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية لأجسامنا.

يمنع الشيخوخة

يعد التوت غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات A و E ، فهو يمنع الشيخوخة ويقي من السرطان والأمراض العصبية والالتهابات وكذلك الالتهابات البكتيرية.

يقوي العظام

يحتوي التوت على الحديد وفيتامين ك والكالسيوم، وهي عناصر ضرورية لتجديد أنسجة العظام، وإذا تم تناوله بانتظام فإنه يساعد على منع هشاشة العظام والتآكل الطبيعي للعظام ، بسبب الشيخوخة.

جيد للعين

مع مرور السنين ، تعاني شبكية العين أيضًا من تأثير الجذور الحرة، وفي هذه الحالة ، تعمل الكاروتينات الموجودة في التوت على تحسين البصر وتساعد على منع الأمراض ، مثل إعتام عدسة العين.