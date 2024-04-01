نصائح لمرضى الربو ومرضى حساسية الأنف لصيام آمن في رمضان

من عادات المصريين تنوع الطعام على مائدة الإفطار الرمضانية بأصناف ومأكولات متعددة يقبل عليها المسلم بعد ساعات صيام طويلة، دون أخذ الاعتبارات الصحية في الحسبان.

وبالمثل مائدة السحور، فإنها تعج بأصناف من الأطعمة والمشروبات التي تعمل على مضاعفة الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، لذا من المهم لكل صائم تعديل ثقافته الغذائية وإضافة أطعمة تدعمه خلال أداء الفريضة.





مجموعة نصائح طبية بشأن الممنوعات التي يُنصَح الصائم بتجنبها خلال وجبتي الإفطار والسحور، مع الإضاءة على أفضل الممارسات الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة لمساعدتهم على الصوم.





قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن صيام مرضى الربو ومرضى حساسية الأنف يجب أن يصاحبه مجموعة من السلوكيات التي تساعدهم في عدم التعرض لأزمات صحية.





وأوضح بدران ، أن من المهم لمريض الربو خلال الصيام تجنب الخروج من المنزل حال هبوب الرياح حتى لا يصاب بنوبة ربوية في نهار رمضان.

وقدم المختص مجموعة من النصائح لمرضى الربو تساعدهم على صيام رمضان، أبرزها:

- عدم إهمال شرب الكثير من السوائل، وشاي الأعشاب الطبيعية واستنشاقه قبل الشرب، خصوصاً شاي النعناع والبردقوش والتيليو والينسون والبابونج.

- تجنب إزالة الأتربة من الأرضيات بالكنس والتخلص منها بالشفط والمسح.

- عدم إهمال استخدام ماسكات معقمة عند الخروج من المنزل.

- عدم وضع ملابس الخروج في غرفة النوم.

- تجنب التدخين ومسببات الحساسية ومهيجات الجهاز التنفسي كالعطور والبخور ومعطرات الجو .

- عدم إهمال تناول أدوية علاج الحساسية، مع العلم أن البخاخات لا تفطر.

أعراض حساسية الأنف





1- احتقان أو سيلان الأنف

يعد هذا واحدًا من أكثر أعراض حساسية الأنف شيوعًا، وأفضل طريقة للتخلص منه هو عبر علاج المسبب للحساسية.





حاول تجنب مثيرات الحساسية لديك، وإن كنت لا تعلم ما هي هذه المثيرات بإمكان الطبيب المختص مساعدتك في تحديدها.





على الرغم من صعوبة تجنب مثيرات الحساسية بشكل كلي، إلا أنه من الممكن تخفيف التعرض لها قدر الإمكان وبالتالي خفض الإصابة باحتقان أو سيلان الأنف.









2- ضغط الجيوب الأنفية

الجيوب الانفية عبارة عن تجاويف تقع خلف جبهتك وخدودك وعينيك.





في حال تراكم المخاط في هذه المنطقة بسبب حساسية الأنف، ستشعر بضغط هناك وألم.





لكن من الممكن التخفيف من هذا العرض من خلال وضع قطعة من القماش النظيف، الرطب والدافئ على هذه المنطقة، كما بإمكانك استنشاق البخار عدة مرات يوميًا.





قم باستشارة الطبيب في حال استمر الألم أو تفاقم بعد أسبوع تقريبًا.





3- العطس

هل لاحظت أنك تعاني من نوبات متكررة وغير مسيطر عليها من العطس؟ إنها أحد أعراض حساسية الأنف المزعجة.





بعض المصابين يعانون من نوبات من العطس تؤثر على جودة حياتهم، إلا أنه هذا العرض ليس خطيرًا ولا يستدعي التدخل الطبي.





إن كنت لا تستطيع تجنب المثير للعطس لديك، بإمكانك تناول مضادات الهيستامين بعد استشارة الطبيب، على أن تقوم باتباع تعليماته وإرشادات تناول الدواء بدقة.





4- حكة في العينين

حكة العينين وتدميعهما تعدان من الأعراض الشائعة للإصابة بحساسية الأنف، لكن لحسن الحظ لا تشكلان أي خطرًا على عينيك أو على نظرك.





للتخفيف من هذه الأعراض المزعجة من المهم تجنب مثيراتها قدر الإمكان والإستعانة بنظارات الشمس عند الخروج من المنزل، بالإضافة إلى ضرورة الإمتناع عن حك العينين بالرغم من الشعور الجارف للقيام بذلك، لأنه يسبب تهيج إضافي لهما.





حاول وضع قطعة من القماش النظيف والبارد على عينيك حتى تتخلص من الشعور بالحكة، كما من الممكن استخدام بعض قطرات العيون التي يصفها الطبيب لك.





5- تسييل أنفي خلفي

بالوضع الطبيعي، أنت تقوم بابتلاع المخاط دون أن تشعر بذلك، ولكن في حال أصبح هذا المخاط سميكًا أو زادت كميته من الممكن أن تعاني من التسييل الأنفي الخلفي.





هذا يعني أنك ستشعر بتسييل المخاط من خلف أنفك إلى منطقة الحنجرة، كما ستشعر بوجود كتلة هناك وألم وتهيج.





من أجل تجنب كل هذه الأعراض المزعجة لحساسية الأنف، ننصحك بتناول كمية أكبر من المشروبات التي تعمل على تخفيف سمك المخاط.