فوائد الضحك على الصحة العامة للإنسان

يؤثر الضحك إيجابيا في صحة القلب والأوعية الدموية وأعضاء وأجهزة الجسم ويساعد على تذكر المعلومات ويطيل العمر.

وتقول البروفيسورة أولغا تكاتشوفا أخصائية أمراض الشيخوخة مديرة المركز الروسي لبحوث الشيخوخة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" بمناسبة الأول من أبريل: "لدى الأشخاص الذين يضحكون دائما قلوبا وأوعية دموية أكثر صحة، وحياة أطول. وأن الأشخاص الذين يضحكون أكثر من مرة واحدة في الأسبوع لديهم خطر أقل للوفاة ومضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين يضحكون أقل من مرة واحدة في الشهر".

فوائد الضحك



وتشير البروفيسورة، إلى أن الضحك، ليس فقط رد فعل عاطفي، بل يؤثر بصورة مباشرة في مجموعة مختلفة من عمليات الدماغ بما فيها الألم ومنظومة المناعة.



وتقول: "«لذلك تزيد مشاهدة الأفلام الكوميدية عتبة الألم، أي أنها تقلل من شدة الألم. ويرجع ذلك إلى إنتاج نواقل عصبية معينة (السيروتونين، الإندورفين، الدوبامين، الأوكسيتوسين) أثناء الضحك، ما يقلل من شدة الألم، ويخلق شعورا بالرفاهية والبهجة. كما أن الضحك يحفز نمو خلايا منظومة المناعة التي تنتج الأجسام المضادة، ما يقلل من التعرض للأمراض المعدية".



ووفقا لها، يساعد الضحك على تذكر المعلومات بشكل أفضل. ويفسر ذلك بأن الجهاز الحوفي، المسؤول عن رد الفعل العاطفي على شكل ضحك، على اتصال وثيق بالحصين- جزء الدماغ الذي تتشكل فيه الذاكرة. لذلك يتم تذكر المعلومات المشحونة عاطفيا بشكل أفضل.



وتقول: "الضحك ينشط التنفس ويحسن الدورة الدموية في جميع أعضاء الجسم. "وبالتالي، يمكن استخدام الضحك كجزء من تمارين التقوية العامة، مثلا مع المرضى الذين يجدون صعوبة في القيام بنشاط بدني منتظم.

الضحك من أشكال التعبير الصريح عن التسلية والمرح، ومشاعر أخرى أحيانا. الضحك هو رد فعل طبيعي للإنسان السليم على المواقف المضحكة كما يمكن أن يكون وسيلة دفاع ضد مواقف الخوف العفوية. و الضحك يُعد تعبيرًا عن التعاطف والتفاهم المتبادل بين البشر، وهو إحدى وسائل التواصل البشري على مدى التاريخ.

عندما يضحك الإنسان تتحرك 17 عضلة في الوجه و80 عضلة في الجسم باكمله وتزداد سرعة التنفس.

القهقهة هي الضحك بصوت مرتفع وعادة ما تكون في جميع الناس كرد فعل على دعابة. وقد تنشأ نتيجة السكر بعد شرب الكحوليات.

حديثاً توصل باحثون أن الطفل الرضيع يبدأ في الضحك بعد مرور (17) يوماً من ميلاده. فكل واحد بوسعه أن يضحك كما أن الطفل الرضيع لديه القدرة على الضحك قبل أن يبدأ في تعلم الكلام، حتى الطفل الأصم أو الأعمى يحتفظ بقدرته على الضحك". الضحك شيء بدائي، وإن كان هناك أناس يضحكون أكثر من غيرهم فهذا من المحتمل رجوعه إلى العوامل الجينية.

بيتر مارتينسون (Peter Marteinson): «الضحك هو الاستجابة للإدراك الذي يقر بأن الكينونة الاجتماعية ليست شيئاً حقيقياً».

هنري برغسون (Bergson H) الإنسان كائن ضاحك ومضحك، والضحك يكون مصحوبا بانعدام الحساس "Insensibilité "فالعدو الحقيقي للضحك هو العاطفة، لذا فلكي نضحك ينبغي أن نكون لا مبالين.يدعونا برغسون، إذن إلى التجرد من عواطفنا والتسلح باللامبالاة كي تتحول الأحزان أمام أعيننا إلى أفراح. الضحك فعل اجتماعي، يحتاج إلى نوع من الصدى، فهو «ليس صوتا منطوقا، صافيا، مكتمال. إنه شيء يريد أن يمتد باالنتشار من قريب إلى قريب.فهو يبدأ باالنفجار ليستمر بواسطة قصفات مثله مثل الرعد في الجبل»)5-1 .)ولعل ما يحقق للضحك هذا االمتداد االجتماعي هو كونه ينبني على نوع من التواطؤ المسبق والتفاهم الخلفي بين عدد من الضاحكين الواقعيين أو المتخيلين.