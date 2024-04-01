الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة وطريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

يسعى عدد كبير من المواطنون عن حجز شقق الأسكان الاجتماعي 2024 التي قامت وزارة الإسكان بطرحه بعد الإعلان عن الانتهاء من بناء المباني السكينة لتتيح للراغبين في التقديم بطلب الحجز مجموعة من الخيارات السكنية الملائمة وفقًا لظروف كل شخص والذي يعد أحد أهم أهداف الحكومة المصرية في التخفيف من الأعباء الحياتية للمواطن المصري، ونستعرض معكم تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 كالتالي:

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حجز شقق الأسكان الاجتماعي 2024


أعلنت الحكومة المصرية خلال تصريحاتها باستفاضة بشأن حجز شقق الأسكان الاجتماعي 2024 باعتبارها أهم الاهداف الخدمية الموفرة للبرامج السكنية والشقق بأقل التكاليف وبناءًا عليه قد قررت وزارة الأسكان بفتح باب التسجيل بتلك الخدمة تبعًا للخطوات المذكورة أدناه:

أولًا التوجه إلى بوابة الصندوق الاجتماعي الاسكاني.
ثانيًا إدخال البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها.
ثالثًا استكمال إدخال الاوراق المطلوبة لتدعيم الطلب.
رابعًا اختيار البرنامج السكني المراد به.

خامسًا تحديد خيار تقديم.
سادسًا القيام بتعبئة الاستمارة إلكترونيًا وطباعتها.
سابعًا تدوين توقيع المتقدم  مع رفعها للموقع مجددًا.


 

شروط حجز شقق الأسكان الاجتماعي 2024


تحصر معايير القبول المطروحة من قبل الوزارة وفقًا للعوامل المتوقفة على المتقدم والتي سوف نستعرضها لكم في الشكل الآتي:

ينبغي حصول المتقدم على الهوية المصرية.
يجب أن يتراوح عمر المتقدم من 21 عامًا حتى 56 عامًا.
وجوب عدم تسجيل المتقدم بأية شقق سكنية.
يفضل أن بقوم بالتقديم وفقًا للمحافظة التي يقطن بها.


 

المستندات المطلوبة لحجز شقق الأسكان الاجتماعي 2024


يشترط استكمال المتطلبات المراد بها حجز شقق الأسكان الاجتماعي 2024 حيث أعلمت الوزارة المواطنين بوجود مجموعة من المستندات الإلزامية الواجب إرفاقها والمتمثلة في الشكل الآتي:

بطاقة الهوية الوطنية الشخصية.
إيصال دفع رسوم الحجز.
شهادة الميلاد.
إيضاح الموقف التجنيدي.
عقد الزواج ( إن وجد).
شهادة ميلاد الزوجة ( إن وجد).
وفي النهاية، نحن نسعى دائما في إطلاعكم على آخر المستجدات الأخبارية بخصوص الأسكان الاجتماعي وسوف نوافيكم تحديثات الوزارة خلال الفترة المقبلة فتابعونا لتتمكنوا من التطلع إلى تفاصيل هذا الأمر.

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