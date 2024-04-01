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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جدول تسليم وحدات الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة

وحدات الإسكان المتميز
وحدات الإسكان المتميز

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يوم الإثنين الموافق 22/4/2024، وحتى يوم الخميس 13/6/2024، في تسليم وحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة.

 

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم 45 عمارة بها ۱۰۸۰ وحدة سكنية بمنطقة عمارات الزهور - بالحي ۳۹ " منطقة٢٦٠٠ فدان سابقاً " بالمدينة، وذلك وفقا لمواعيدٍ محددة.


وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين ١ و ٥٣، يوم الإثنين ٢٢/٤/2024، ووحدات العمارتين 2 و٥٤، يوم الثلاثاء ٢٣/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٣ و٥٥، يوم الأربعاء ٢٤/٤/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ٤ و ٥٦، يوم الإثنين ٢٩/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٥ و ٥٧، يوم الثلاثاء ٣٠/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين، ٦ و٥٨، يوم الأربعاء ١/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٧ و٥٩، يوم الثلاثاء ٧/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٨ و ٦٠، يوم الأربعاء ٨/٥/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ٩ و ٦١، يوم الخميس ٩/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٠ و ٦٢، يوم الإثنين ١٣/٥/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ١١ و٦٣، يوم الثلاثاء ١٤/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٢ و٦٤، يوم الأربعاء ١٥/٥/٢٠٢٤.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين ١٣ و ٦٥، يوم الإثنين ٢٠/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٤ و ٦٦، يوم الثلاثاء ٢١/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٥ و ٦٧، يوم الأربعاء ٢٢/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٦ و ٦٨، يوم الإثنين ٢٧/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٧ و٦٩، يوم الثلاثاء ٢٨/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٨ و ٧١، يوم الأربعاء ٢٩/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٩ و ٧٢، يوم الإثنين ٣/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٢٠ و ٤٧، يوم الثلاثاء ٤/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٤٨ و ٤٩، يوم الأربعاء ٥/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٥٠ و ٥١، يوم الإثنين ١٠/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارة 52،  يوم الثلاثاء ١١/٦/٢٠٢٤. 

وقال تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 12 و۱۳ /6/۲۰۲٤، للذين تخلفوا عن الاستلام، مشيراً إلى أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الجامعة بمدينة العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات الخاصة بالوحدة قبل الاستلام.

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