إنشاء مزارع نموذجية تخصصية لتطوير البحث العلمي في الجامعات

تابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع إنشاء مزارع نموذجية تخصصية علمية في محافظة الوادي الجديد لتطوير البحث العلمي في الجامعات.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات تابع خطوات بدء العمل بمشروع أرض الجامعات المصرية بمحافظة الوادي الجديد.

ولفت متحدث التعليم العالي أن المجلس تابع البدء الفعلي لاستصلاح هذه الأراضي لإنشاء مزارع نموذجية تخصصية علمية.

ونوه وزير التعليم العالي بأن الهدف من إنشاء تلك المزارع أن يكون لها مردود لتطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، وتساهم في تنفيذ خطة الدولة لتنمية إقليم جنوب الصعيد.

تعزيز التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني من خلال الأبحاث العلمية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى توظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كل الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية.

ونبه وزير التعليم العالي بضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع.

وأشار وزير التعليم العالي ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مع ضرورة تقديم كل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الهمم وأوجه الرعاية اللازمة لهؤلاء الطلاب.

ولفت وزير التعليم العالي إلى حضوره فعاليات النسخة الخامسة من "قادرون باختلاف" التي حظيت بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه وزير التعليم العالي بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة.

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة استمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في هذا الملف الهام، للوصول إلى "مجتمع بلا أمية"، ولتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

