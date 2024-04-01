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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تدعيمات قوية لكوماندوز يد الزمالك إستعداداً للسوبر الأفريقي

اللاعب فوكو بوروزان
اللاعب فوكو بوروزان

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بعدة صفقات قوية إستعداداً لخوض منافسات بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية.

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وأنهى الزمالك إتفاقه مع 4 لاعبين لتدعيم صفوف الكوماندوز من بينه ثنائي محترف ولاعبين محليين.

وتوصل الزمالك لغتفاقد مع الدولي المونتنيجري فوكو بورزان لاعب فيسبريم المجري السابق وكاظمة الكويتي، إضافة للتونسي محمد رضا فراد.

وعلى مستوى التدعيم المحلي أنهى الزمالك إتفاقه مع ميدو العربي لتدعيم مركز لاعب الدائرة إضافة للظهير الأيسر عمر صادق.

ومن المنتظر ان يعلن الزمالك رمياً عن قائمته بالكامل غداً الثلاثاء بعد خوض مباراته امام الأهلي ببطولة الدوري.

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