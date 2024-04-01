جوجل تدمر بيانات التصفح المجمعة من الوضع المتخفي في Chrome

ظهرت التفاصيل الأولى يوم الاثنين بعد تسوية Google لدعوى قضائية جماعية بشأن تتبع Chrome لمستخدمي وضع التصفح المتخفي. تم رفع الدعوى في عام 2020، وكان من الممكن أن تطالب الشركة بدفع 5 مليارات دولار كتعويضات. وبدلاً من ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن جوجل ستدمر "مليارات من نقاط البيانات" التي جمعتها بشكل غير صحيح، وتحديث إفصاحات جمع البيانات الخاصة بها والحفاظ على الإعداد الذي يحظر ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية لمتصفح Chrome افتراضيًا على مدار السنوات الخمس المقبلة.

اتهمت الدعوى شركة Google بتضليل مستخدمي Chrome بشأن مدى خصوصية التصفح المتخفي. وزعمت أن الشركة أخبرت العملاء أن معلوماتهم خاصة – حتى أثناء مراقبة نشاطهم. دافعت Google عن ممارساتها من خلال الادعاء بأنها حذرت مستخدمي Chrome من أن وضع التصفح المتخفي "لا يعني" غير مرئي "" وأن المواقع لا يزال بإمكانها رؤية نشاطهم. تم الإبلاغ عن التسوية لأول مرة في ديسمبر.

طلبت الدعوى في البداية تعويضًا قدره 5000 دولار لكل مستخدم عن الجرائم المزعومة المتعلقة بالتنصت على المكالمات الهاتفية الفيدرالية وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا. حاولت جوجل رفض الإجراء القانوني وفشلت، حيث قررت القاضية لوسي كوه في عام 2021 أن الشركة “لم تخطر” المستخدمين بأنها لا تزال تجمع البيانات بينما كان وضع التصفح المتخفي نشطًا.

وتضمن اكتشاف الدعوى رسائل بريد إلكتروني كشفت علنًا، في أواخر عام 2022، عن بعض مخاوف الشركة بشأن الخصوصية الزائفة لميزة التصفح المتخفي. في عام 2019، اقترحت لورين توهيل، كبيرة مسؤولي التسويق في Google، على الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي أن كلمة "خاص" هي المصطلح الخاطئ لوضع التصفح المتخفي لأنه يخاطر "بتفاقم المفاهيم الخاطئة المعروفة". وفي رسالة بريد إلكتروني لاحقة، كتب توهيل: "نحن محدودون في مدى قدرتنا على تسويق وضع التصفح المتخفي لأنه ليس خاصًا حقًا، وبالتالي يتطلب لغة غامضة وتحوطية تكاد تكون أكثر ضررًا".

ولم توافق المحكمة على فئة من المدعين للحصول على تعويضات مالية، لذلك سيتعين على المستخدمين مقاضاة جوجل كأفراد لمحاولة تحصيل التعويضات. لم يضيع البعض أي وقت: فقد رفعت مجموعة مكونة من 50 شخصًا بالفعل دعوى منفصلة في محكمة ولاية كاليفورنيا يوم الخميس بشأن انتهاكات الخصوصية.



وكان من المقرر في البداية إجراء محاكمة الدعوى في فبراير. ولا تزال التسوية بحاجة إلى موافقة نهائية من القاضية إيفون جونزاليس روجرز من المنطقة الشمالية بكاليفورنيا قبل أن تصبح رسمية.

وقال المحامي ديفيد بويز، الذي يمثل المدعين، في بيان لصحيفة وول ستريت جورنال: “إن هذه التسوية هي خطوة تاريخية في مطالبة شركات التكنولوجيا المهيمنة بالصدق والمساءلة”.

أحد أجزاء التسوية، وهو اشتراط قيام Google بإيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث بشكل افتراضي للسنوات الخمس المقبلة، يمكن أن يكون بالفعل نقطة خلافية. تمت جدولة مبادرة Privacy Sandbox الخاصة بالشركة بالفعل لتعطيل جميع ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لمستخدمي Chrome بحلول نهاية العام. سيتم استبدالها بـ Topics API، وهو نظام يتجنب ملفات تعريف الارتباط عن طريق تصنيف نشاط التصفح إلى موضوعات مخزنة محليًا. يتيح النظام الجديد للمعلنين توجيه الإعلانات نحو المستخدمين دون الوصول المباشر إلى بيانات التصفح الخاصة بهم.

ومن المشكوك فيه أيضًا مدى فعالية تدمير البيانات التي تم جمعها بشكل غير صحيح. وبالنظر إلى أن الدعوى تغطي معلومات تعود إلى عام 2016، فمن المعقول افتراض أن الشركة باعت الكثير من البيانات إلى أطراف ثالثة منذ فترة طويلة أو قامت بدمجها في منتجات منفصلة لا تغطيها التسوية.

سيتعين على Google أيضًا إعادة كتابة إفصاحات الخصوصية الخاصة بها فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات في وضع التصفح المتخفي. وقالت لصحيفة وول ستريت جورنال إنها بدأت بالفعل في تطبيق التغيير.