مروان موسى يعتذر لجمهوره على الهواء (فيديو)

قدم مغني الراب مروان موسى، اعتذارا لجمهوره، قائلا: " أوجه كلمة لجمهوري واعتذر لهم لأني بقالي سنتين مش بسأل عليكوا ومش متابع معاكوا".

وأضاف مروان موسى حلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج "ع المسرح" المذاع على قناة "الحياة": "أنا والجمهور عائلة وصحاب لكن بقالي سنتين مش بسأل على جمهوري وده بسبب فترة صعبة عشتها".

وتابع مروان موسى: "عايز أرجع علاقتي الجيدة مع الجمهور مرة أخرى لأنها كانت أفضل فترات حياتي,, إن شاء الله هرجع تاني لجمهوري اللي بحبه من جديد".

وأوضح مروان موسى أن ما ينقص مجال الراب في مصر هو عدم تواجد آلة صناعة الراب بشكل كامل وإحنا كل رابر لوحده لكن مفيش شيء يجمعنا كلنا"، معقبا: "الراب بحاجة إلى المزيد من الدعم بشكل أكبر كي يصل إلى العالمية وينافس الراب العالمي ".

وأردف مروان موسى :" نحتاج إلى دعم كبير من الإعلام المصري"، مضيفا:" لابد من تواجد تغطية لمجال الراب وتغيير النظرة السلبية للراب في مصر ".

وأكمل مروان موسى: "نقابة الموسيقيين أكبر داعم لي في مصر، واعتبر الفنان مصطفى كامل أخويا الكبير وأثق فيه".

محمد رمضان يطرح تريو "عربي" يجمعه بمطرب الراب فيوتشر



طرح النجم محمد رمضان أغنيته الجديدة بعنوان "عربي" والذى يقدمها تريو مع الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر Future والمغني العالمي Massari مساري.

تريو يجمع ثلاثة فى كليب واحد

حيث تعد الأغنية أول تريو يجمع بين النجوم الثلاثة في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة المخرج Juan Felipe Velasquez.

كما شارك في تنفيذ الأغنية أسماء بارزة في عالم إنتاج الموسيقى عالميا، فكتب كلماتها بجانب محمد رمضان كل من Nayvadius DeMun Wilburn ومصطفى حدوتة وFarghaly Blax. في حين كان التوزيع الموسيقيّ مع كل من مساري وScott Storch و Martin Adium Sinotte الذي نفّذ أيضاً الميكس والماسترينج.

أسد أسود

من ناحية أخري، يستعد محمد رمضان لبدء تصوير أحدث أعماله السيمنائية فيلم "أسد أسود" والذى يشارك فى بطولته، رزان جمال، خالد الصاوى، ماجد الكداونى، وشريف سلامة، ومن السودان تعاقدت الشركة مع كلا من اسلام مبارك ، محمود السراجى، والعمل من تأليف الاخوة محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب.

وكان أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، تنصيب النجم محمد رمضان سفيرا رسميا له.

وقال رمضان: "تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف".

وكان محمد رمضان، قد شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.