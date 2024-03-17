فيديو يثير ضجة لمغني الراب الأمريكي وهو يعلن إسلامه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني الراب الأمريكي الشهير، ليل جون، وهو يعلن اعتناقه الدين الإسلامي.

ويظهر جون في الفيديو، الذي نُشر يوم الجمعة الماضي، من داخل مسجد الملك فهد في كولفر سيتي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو يردد وراء الإمام الشهادتين.

وتصادف اعتناق ليل جون الإسلام خلال شهر رمضان، الذي يتميز لدى المسلمين بالصيام وأداء العبادات.

وليل جون (52 عاما)، من مواليد مدينة أتلانتيا في ولاية جورجيا، واسمه الحقيقي هو جوناثان إتش سميث، ونال شهرته من تقديم النوع الفرعي من موسيقى الهيب هوب (الراب) في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

وصرح ليل جون الشهر الماضي، في مقابلة معه، أن انفصاله عن زوجته وبلوغه سن الخمسين - وكلاهما حدث في السنوات القليلة الماضية - قاده إلى مسار مختلف، على المستويين الشخصي والمهني.

يشار إلى أن ليل جون هو ثاني أمريكي يعلن اعتناق الإسلام خلال أيام، بعد الكاتب والناشط شون كينغ ، الذي شارك مقطع فيديو له مع زوجته، وهما يرددان الشهادة، ويشهران إسلامهما في مركز فالي رانش الإسلامي في إيرفينغ، في ولاية تكساس الأمريكية.

شاهد الفيديو

https://twitter.com/HipHopDX/status/1769055221274288549