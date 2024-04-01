لعلاج نزلات البرد.. طريقة عمل شوربة القرنبيط بالكريمة

تعد شوربة القرنبيط الحل الأمثل مع تقلب الطقس، تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، فتعمل على تقوية مناعة الجسم وحمايته من البكتيريا المسببة لنزلات البرد، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.





الطريقة عمل شوربة القرنبيط

مقادير

- القرنبيط: 3 رؤوس (متوسط الحجم ومقطع قطع صغيرة)





- البصل: 2 حبة (كبير الحجم / مقشر ومقطع)





- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة





- مرق خضار: 5 أكواب





- ملح: نصف ملعقة صغيرة (ملح الثوم)





- جبن الشيدر: 250 جرامًا





- كريمة: 180 ملليلترًا (ثقيلة)





- ملح: حسب الرغبة





- فلفل أسود: حسب الرغبة





طريقة التحضير

في مقلاة كبيرة على النار، سخني زيت الزيتون، واقلي البصل لمدة 4 دقائق حتى يذبل.





أضيفي القرنبيط، والمرق، وملح الثوم، واتركي المكونات على نار هادئة حتى يغلي لمدة 15 دقيقة.





ارفعيها القدر عن النار، واخفقي الشوربة بخلاط يدوي، ثم ضعيها على النار مرة أخرى.





أضيفي الجبنة والكريمة وقلبي حتى تذوب الجبنة وتبلي بالملح والفلفل.





قدميها مع رشة من الجبن والفلفل الأسود.





فوائد تناول القرنبيط

غنى بحمض الفوليك

القرنبيط غنى بالفيتامينات مثل C وK، كما أنه مصدر مثالى لحمض الفوليك الذى يدعم نمو الخلايا فى الجسم وهو ضرورى أثناء الحمل، كما أنه خالٍ من الدهون والكوليسترول، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم.

ويحتوي كوب القرنبيط على 25 سعرة حرارية و5 جرامات من الكربوهيدرات و2 جرام فقط من الألياف الغذائية.

يقلل خطر الإصابة من السرطان

يحتوي القرنبيط على مركبات الجلوكوزينات، وهي مادة كيميائية تحتوي على كبريت يقلل من تطور ونمو الخلايا السرطانية في الجسم، ومن الخضروات التي تحتوي على هذه المادة، اللفت والكرنب، والفجل.





يعزز صحة القلب

يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للقرنبيط في الدورة الدموية ويساعد في الحفاظ على الأداء السليم للأوعية الدموية ، والذي يمكن أن يعزى إلى وجود الجلوكورافانين. يتم تحويل Glucoraphanin إلى isothiocyanates التي تنشط الأنشطة المضادة للالتهابات وتمنع تراكم الدهون في الأوعية الدموية. هذا يساعد على تدفق دون عائق من الدم، الأمر الذي يقلل من خطر أمراض مثل تصلب الشرايين و يعزز القلب والأوعية الدموية صحية. أثبتت الأبحاث أيضًا أن وظيفة الإندول 3-كاربينول المضادة للتخثر والصفيحات الموجودة بكثرة في القرنبيط تساهم بشكل كبير في صحة القلب.





امتصاص الحديد

فيتامين سي الموجود في القرنبيط يساعد على امتصاص الحديد في الدم بشكل أفضل مما يساعد على زيادة إنتاج الهيموجلوبين في الجسم.





يحسن صحة العظام

يحتوي القرنبيط على فيتامين سي الذي يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين الذي يحمي المفاصل والعظام من التلف الالتهابي ، ويمكن أن يساعد أيضًا في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، علاوة على ذلك ، تم تحديد ارتباط بين زيادة مستويات فيتامين ج وزيادة كثافة العظا كما أنه يحتوي على فيتامين K ، الذي "يجذب الكالسيوم إلى العظام." قد يساعد هذا في منع فقدان العظام لدى كل من الرجال والنساء.