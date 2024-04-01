صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.

وتضمنت القرارات تعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية، مثل جامعة القاهرة والإسكندرية والمنصورة والزقازيق وعين شمس.

قيادات جامعية جديدة

وتضمنت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتورة رباب محمود أحمد الشريف، عميدًا لكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة.

كما تضمنت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتورة نفرتيتي حسن محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة الإسكندرية.

واشتملت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور علي عبدربه حسين إسماعيل، عميدًا لكلية التربية جامعة المنصورة.



كما اشتملت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور نصر عبدالوهاب محمد نصر الدين، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.

وتضمنت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتورة هبة أمين أحمد شاهين، عميدًا لكلية الإعلام جامعة عين شمس.

كما تضمنت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور محمد بهي الدين سليمان، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

واشتملت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور أحمد حاتم سعيد عبدالمنعم، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

كما اشتملت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور أسامة أحمد السيد بدر، عميدًا لكلية الحقوق جامعة طنطا.

وعقدت لجنة اختيار القيادات الجامعية، يوم السبت الماضي، المقابلات الشخصية مع القائمة النهائية المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة والتي ضمت 14 مرشحًا، اذ تناقشهم اللجنة فى البرامج المقدمة منهم لرئاسة الجامعة وفق معايير استرشادية ومجموع من 100 درجة.

وبلغت قائمة المرشحين لمنصب رئيس جامعة القاهرة كل من الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور هشام سيد سليمان استاذ بكلية التجارة والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور خالد العامرى.

وترشح الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد المعطى أبو سمرة عميد معهد الأورام والدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الرحمن النشار والدكتورة ألفت رياض والدكتور أيمن حمدى قاسم والدكتور هيثم محمد عبد الحافظ والدكتور عمرو محمد عياد والدكتور أحمد عبده على الشريف عميد كلية العلوم والدكتور حسن مجدى البربري.