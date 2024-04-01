صبا مبارك للوفد: تستهويني الأدوار النفسية ويُمني تشبهني كثيرًا في "لحظة غضب"

قدمت الفنانة صبا مبارك ملحمة نفسية درامية خلال أحداث مسلسل “لحظة غضب”، الذي شارك في الماراثون الرمضاني 2024، ولاقى استحسان جماهيري كبير، شخصت فيه صبا أصعب وأجرأ الأدوار النفسية لسيدة لاتمتلك من أمور دنياها سوى مهنتها المفضلة لديها حيث تعمل “شيف” في أحد أكبر المطاعم، وباقي أمورها مرغمة عليها دون أختيار وأهمها الزواج.

دور نفسي جريء لـ صبا مبارك في لحظة غضب

تحملت صبا مبارك في أحداث المسلسل تصرفات زوجها الغير طبيعية، حيث يتعمد اضعاف ثقتها بنفسها وبأنها شخصية لايعتمد عليها ولا تستطيع التصرف في أبسط الأمور، وتنلقب حياتها 180 بسبب “لحظة غضب” بينها وبين زوجها في أحد خلافاتهم أدت إلى ضربه ضربة قوية أدت إلى وفاته.

تراهن صبا مبارك دائمًا على أدوارها بالنجاح والتميز، وهذا مايحدث بالفعل، تُدخل المشاهد في أجواء المسلسل أو الفيلم بدون زيادة انفعالات أو استسهال في الفكرة، صادقة في أدائها، محبة لأدوارها، مخلصة لما تقوم به، مما جعلها من أهم نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

تحدثت صبا مبارك للوفد عن كواليس تقديمها لمسلسل “لحظة غصب” وأسباب قولها للدور، وجاء نص الحوار كالآتي:

ماهي معايير موافقتك على يمنى في لحظة غضب؟

تستهويني الأدوار التي تلقي الضوء على الخبايا والأزمات النفسية، يمنى أخطأت بحق نفسها دون قصد طوال سنوات، عدم إدراك الخطأ تحول إلى تراكمات، فأصبحت خصية مرغمة على كل شيء، حياة بدون اختيارات، مما يجعل الشخصية مشوهة نفسيًا واجتماعيًا ولاتشعر بقيمتها وسط المجتمع.

هل هناك صفات متشابهة بينك وبين يمنى؟

تشابهت مع شخصيتي في نقطة تحولها، حينما تحدت الجميع ورفعت لافتة لاء في وجه كل مايغضبها، ملأها العند وعاد حبها لنفسها وهذا هو المتشابه بيني وبينها .

ماهي أصعب مشاهد لحظة غضب؟

الحمد لله أجواء العمل مع فريق لحظة غضب لم يجعلني أشعر بلحظات صعبة، ولكن في لحظات القلق والخوف لـ يمنى التي تنفرد بها داخل غرفتها كانت تحتاج إلى مجهود داخلي مني لأستطيع أيصال الحالة بطبيعية ودون زيادة في الانفعالات لان من في حالة يمنى لايستطيع أن يعبر عن انفعالاته بأريحية.

كواليس العمل مع محمد شاهين ومحمد فراج ؟

أجابت ضاحكة "مش طبيعين" تحديدًا محمد شاهين هو شخص جاد جدًا في عمله ويذاكر النص جيدًا لكن خارج ذلك مرح وخفيف الدم بدرجة كبيرة، لكن بمجرد الدخول في نطاق المشهد يتحول.

وتابعت: أما محمد فراج فهو متعاون للغاية بالرغم من قِصر دوره في المسلسل إلا أنه كان يساعد كل شخص في موقع التصوير دون طلب، واستفزني بشدة قبل تصوير مشهد ضربه بالنشابة حتى أصل لمرحلة الغضب المناسبة في المشهد .

الجانب الأساسي والملفت في دور" يمنى" هو نفسي هل استعنتِ بطبيب نفسي للمساعدة في تكوين شخصية يمنى بداخلك؟

بالطبع استعنت بأكثر من طبيب لتزويد معلوماتي عن تكوين شخصية يٌمني لكي تظهر بالصورة الكاملة في “لحظة غضب” بجانب مشاهدتي لبعض الأفلام الطويلة والقصيرة التي تتحدث عن الاضطرابات النفسية سواء بسيطة أو ضخمة، ساعدتني كثيرا في دراسة شخصية يمنى جيدًا.