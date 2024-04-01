3 مرشحين من جامعة عين شمس لجائزة عبد الحميد شومان

أعلن مكتب الجوائز في جامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس لهذا العام بثلاثة مرشحين لجائزة عبد الحميد شومان.

وأعلنت جامعة عين شمس ذلك بعد إغلاق باب الترشح لجائزة عبد الحميد شومان في دورتها الثانية والأربعين للعام 2024 في31 مارس2024.

وأطلقت مؤسّسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب والذين استوفوا جميع بياناتهم للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات.

وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز في جامعة عين شمس وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطابات الترشح المعتمدة من معالي رئيس الجامعة .

وتنوعت المشاركات بين الكليات المختلفة بثلاثة مرشحين من كلية الألسن، وكلية التربية النوعية، وكلية الصيدلة في جامعة عين شمس.

دعم جامعة عين شمس للتميز

يأتي هذا في إطار دعم إدارة جامعة عين شمس للتميز والإبداع.

وتسعى جامعة عين شمس جاهدة لتوفير بيئة محفزة لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق الإنجازات، وتقدير الجامعة الإسهامات المتميزة لهم.

وتعمل جامعة عين شمس تقديم الدعم اللازم من خلال توفير الموارد والفرص التي تعزز التعلم والبحث العلمي، بهدف تحقيق مستويات عالية من التميز الأكاديمي والبحث العلمي وتعزيز التنافسية الجامعية.

للتواصل مع مكتب الجوائز في جامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى للجوائز عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات جامعة عين شمس للجوائز يتم التعبئة للرابط التالي:

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

وتأسس مكتب الجوائز في جامعة عين شمس بموافقة مجلس الجامعة في 23 أبريل 2020، وتم تفعيل مكتب الجوائز وتحديد مشرف له من أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في 10 مارس 2021

يهدف مكتب الجوائز في جامعة عين شمس لرفع مستوى الترشح للجوائز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خلال تمكينهم من المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية والدولية من خلال متابعة الإعلان عن الجوائز بجميع أنواعها المحلية والإقليمية والدولية.

ويعمل مكتب الجوائز في جامعة عين شمس على تصنيف الجوائز المحلية والإقليمية والدولية وفق متطلباتها وفئاتها، ورفع الوعي بالجوائز والتعريف بكل جائزة وأهميتها، وتقديم الدعم اللازم لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح للجوائز، وتقديم فعاليات الدعم اللازم للمرشحين للجوائز من خلال العديد من الأنشطة مثل ورش العمل والبرامج التدريبية واللقاءات والزيارات، والتدريب على معايير الجوائز بالتعاون مع الكفاءات والخبرات والكوادر المؤهلة لذلك، ومتابعة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المرشحين للجوائز، وعمل قاعدة بيانات للمرشحين للجوائز من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.