جامعة عين شمس تحتفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة وكلية الدراسات العليا للطفولة في جامعة عين شمس احتفالية بمناسبة عيد الأم للأمهات وأطفالهم المترددين علي مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، بالحديقة الملحقة بالمركز.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة، والدكتور هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.

شارك بالاحتفالية طلاب كلية التجارة بتقديم أنشطة ترفيهية للأطفال وتوزيع العديد من الألعاب المتنوعة والبالونات والهدايا الآخرى بالإضافة إلى تقديم بعض الأنشطة الإثرائية التي تناسب الإعاقات المختلفة.

تكريم الأمهات المثالية في جامعة عين شمس

وعلى هامش احتفالية جامعة عين شمس، كُرمت الأمهات المثاليات، وقد تم اختيار يوم عيد الأم تحديدا لتكريم هذه الفئة من أمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم عانوا وتكبدوا الكثير من أجل رعاية أبنائهم وبذلوا جهود مضنية في الاهتمام برعاية ابنائهم و الالتزام بالعلاج و الجلسات الدورية للتأهيل المحددة لأطفالهم ايمانا منهم بأهمية ذلك في التحسن المستمر مما يؤهلهم للاعتماد على أنفسهم ومن ثم للدمج المجتمعي.

جاءت الإحتفالية من إشراف وتنظيم الدكتورة راندا كمال وكيل كلية الدراسات العليا للطفولة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مرسي وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع الدكتور أحمد الكحكي مدير مركز رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتورة حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصه الخاصة بكلية التجارة.

بالاشتراك مع وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة بكلية التجارة في جامعة عين شمس ومجموعة من الطلاب المتطوعين.

و بحضور كل من الدكتورة فريد محرم وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والدكتور علي عبد البر بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة.