تفاصيل إلقاء سيدة لطفلها من أعلي عقار منزلها بالهرم

أقدمت سيدة في منطقة الهرم علي إنهاء حياة نجلها ، حيث ألقت المجني عليه من أعلى عقار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاص يل إلقاء سيدة لطفلها من أعلي عقار بمنزلها بالهرم

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات نجدة الجيزة ، بلاغا من سكان شارع سيد عامر باللبيني يفيد بإلقاء سيدة نجلها الرضيع من الطابق الخامس والجلوس إلى جوار جثته في الشارع.

بالانتقال إلى مكان البلاغ تبين وجود جثة طفل رضيع على الأرض أسفل العقار ويدعى يوسف والبالغ من العمر سنتين ونصف وحيد والديه، والأم المتهمة تدعى ندى ومتزوجه من 3 سنوات.

وبسؤال الزوج كشف لرجال الشرطة أن زوجته تعالج من مرض نفسي أصابها مؤخرا، وهو ما دفع بها لارتكاب الجريمة.

مصرع شخص سقط من أعلي عقاربالهرم

وفي واقعة اخر ي، لقي شخص حتفه ، إثر سقوطه من سطح أحد العقارات أثناء صعوده لتركيب طبق دش، لتوصيله بشقته بالهرم.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من أهلية الضحية يفيد بسقوطه من أعلى سطح منزله بعدما اختل توازنه ، وسقط جثة هامدة أثناء تركيب الدش وتوصيله لشقته بذات العقار ليسقط جثة هامدة.

تم إخطار جهات التحقيق بالبلاغ، ولم تتهم أهليته أحدا وجار معاينة موقع البلاغ ومناظرة الجثة واتخاذ الإجراءات اللازمة وكشفت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

حبس المتهمين بالنصب على المواطنين بالجيزة

كما امرت جهات التحقيق بالجيزة ، بحبس عامل وجزار تخصص نشاطهما في النصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعثر بحوزتهما على قطع يشتبه في أثريتها بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام عامل، جزار- مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحيازتها قطع يشتبه في أثريتها داخل مسكن العامل، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل المسكن المشار إليه وعثر بداخل مخزن كائن بالطابق الأرضي على 319 تمثالا مختلفة الأحجام والأشكال يشتبه في أثريتها، و3 قطع جيرية، بمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين، من خلال بيع قطع أثرية مُقلدة باستخدام المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.