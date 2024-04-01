ميار الببلاوي تفضح داعية رفضت الزواج به: مزواج وعينه زايغة (فيديو)

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها رفضت الزواج من داعية سلفي شهير، موضحةً: "هو معروف إنه مزواج، لكن مش هقول اسمه".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "كان هيطلع معايا في برنامج كنت بقدمه مع أحد المذيعين، فقال للمذيع دي حلوة مقدرش أقعد قدامها إلا لما أتجوزها، قعدت أضحك ومكنش بيهزر".

وتابعت الفنانة: "الشيخ معروف إنه مزواج، وبالفعل عرض عليّ الزواج، ورفضت أن أتزوج به، لأني مش بحب سكته، وفي الآخر مطلعش معانا، لأنه اشترط إني مكنش موجودة في الحلقة".

وعلّقت الفنانة ميار الببلاوي، على تصريحها السابق "كنت جامدة في الجامعة ونص الشباب بيحبوني وتزوجت 4 مرات"، قائلة: "مكنتش عادية في الجامعة تماما، كنت دايما ملفتة للنظر".

وأضافت: "أقصد بجامدة إني كنت الأولى على دفعتي، وكنت أتحب على كل حاجة، وكنت شغالة في الإعلانات وكنت محط أنظار الناس كلها".

1000 مرة زواج

وتابعت الفنانة: "بالنسبة لي الزواج حاجة شخصية، حتى لو اتجوزت 1000 مرة، فكلهم بالحلال، أنا اتجوزت زي ما ربنا كتب لي، كنت بتطلق وبتجوز على سنة الله ورسوله، واتجوزت 4 مرات، وواحد منهم رجعت له تاني".

زوج أجنبي

وأكدت أنّها لم تتزوج في السر أبدا، موضحةً: "زوجي الحالي لم أعلن عن هويته، سبق وحجزني في بلده وأنا حبسته في مصر".

وأضافت: "والدته لم تقل أنني سرقت ذهبها، وهو كان متغاظ إني خرجت من البلد من غير ما هو يعرف، أخدت ابني وسافرت".

اتجوزت غيره عشان الخلفة

وتابعت الفنانة: "رفعت عليه قضية في مصر وحبسته كنا في عز الثورة، طلقني كتير واتجوزنا كتير، طلقني حوالي 11 مرة.. هو أول حب في حياتي وأول راجل في حياتي، مخلفناش من بعض، وكنت عاوزة أخلف فاتجوزت غيره ورجعت له تاني، حصلت مشاكل واتطلقنا، ورغم مشاكلنا وقف جنبي لما ماما ماتت وساندني بكل اللي يقدر عليه بعد ما شيلت الرحم وكان كريم معايا وابني".

مفترية

وواجه شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، بمحاولة انتحار ابنها بعدما تركته خطيبته، لترد عليه قائلة: "على فكرة أنا أسفة جدا دي حاجات شخصية، بس أنتت عرفت منين؟!".

وأضافت: "أنا ابني منتحرش لما خطيبته سابته ولا حاجة، الكلام ده لما كان عاوز يخطبها، وهي كانت اسمها ميار".

ليرد عليها شيخ العرافين، قائلا: "سابته بسببك أنتِ قوية ومفترية"، لترد عليه الفنانة: "والنبي ما حد قوي ومفتري إلا أنت، مسمعش صوتك أنا بكلم بسمة، أنا بحب ابني، وهي قالت له من أول يوم شوف لك حل في أمك، كانت محترمة وعسل وبنت ناس وكل حاجة بس محبتنيش".

وواصلت: "هي طفت فرحتي بابني، راحت جابت الفستان لوحدها وعملت الميك آب لوحدها وطول الوقت بتوقع بيني وبين ابني، وهي كانت بتقول دي شايفة نفسها علينا، وهو مكنش بيصدقني وفي الآخر اقتنع إنها متنفعهوش".