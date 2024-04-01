ميار الببلاوي تبكي بسبب ياسر جلال: تهرب منها في وقت العوزة (فيديو)

أحرج شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، على الهواء، إذ سألها عن سر غضبها من الفنان ياسر جلال، قائلا: "زعلانة منه ليه؟! ده راجل ونجم كبير وجدع ويبوجب مع الناس كلها"، لترد عليه بسمة وهبة: "ده من أجدع الفنانين ورجالة مصر، لو زعلانة منه أموتِك".

وقالت ميار الببلاوي باكية في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "الحاجة الوحيدة اللي بتخليني أعيط غير موضوع ماما هو موضوع ياسر، انا بحبه جدا ورامز جدا، إحنا بدأنا إخوات وأصحاب".

وتابعت الفنانة ميار الببلاوي: "زعلانة منه عشان كان واحشني التمثيل وأشتغل ومحتاجة أشتغل ساعتها بسبب ظروف نفسية وقناتي كانت مقفولة، وأنا من جيل السقا وكريم عبدالعزيز وكلنا جيل واحد لكن عمري ما رفعت سماعة على حد وقلت له عاوزة أشتغل معاك، وفي مرة اتجرأت وكلمت ياسر، وهو أجدع واحد ومش بينسى العِشرة وكلمته كان بيعمل مسلسل الفتوة، فطلبت منه أشتغل في مسلسل الفتوة لأنه في عصر معين وينفع ألبس الحجاب، قالي مقدرش ومليش حكم في المسلسل ومقدرش أختار حد، واليوم ده قلبي وجعني، أنا بحبه أوي واتصدمت، ومرة تانية كلمته على رقمه الخاص رد عليّ وقالي أنا اللبيس".

خناقة غادة إبراهيم

وقالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّ مشاجرتها مع الفنانة غادة إبراهيم في مسرح الريحاني كانت نقطة تحول في حياتها، موضحةً: "لولا كان زماني واحدة من السوبر ستارز، ولعل ربنا أبدلني خيرا منها، لأني لو كنت بقيت كده كنت ممكن ماخدش قرار الحجاب".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة: "حصلت خناقة في مسرح الريحاني، وأنا مضربتش غادة ولا حاجة، بس كانت خناقة جامدة جدا وفيها سيلف دينفس وبودي جاردات وكانت خناقة الموسم".

وتابعت الفنانة: "بسبب الخناقة دي مشتغلتش في نصف ربيع الآخر وسيبت المسرحية واتوقفت من نقابة المهن التمثيلية، ودخلت القسم الساعة 2 بالليل بالترتر واللبس المفتوح، حد وزّ غادة عليّ وتستفزني على المسرح، ضربتني بالقلم في المشهد بدل ما أضربها ولما خرجنا من الكواليس شدينا مع بعض.. وفنانة معتزلة ملتزمة ومحجبة عايشة في أمريكا دلوقتي".

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