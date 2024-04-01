محاكمة المتهمين بخطف طفل وقتله لطلب فدية من أسرته بقليوب 2 مايو

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، جلسة اليوم الثانى من دور شهر مايو المقبل، محاكمة المتهمتين بخطف طفل وقتله لطلب فدية من أسرته بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية،وذلك لحضور الطبيب الشرعي والاستعداد للمرافعة.

2 مايو .. محاكمة المتهمتين بخطف طفل وقتله لطلب فدية من أسرته بقليوب

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 21378 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3532 السنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمتين "إسراء م أ أ"، 22 سنة، طالبة، مقيمة طنان مركز قليوب القليوبية، وصديقتها "شروق خ س ع"، 24 سنة، ربة منزل مقيمة طنان مركز قليوب، القليوبية لأنهن في يوم 21 / 8 / 2023، قتلا عمدا مع سبق الإصرار محمد إسماعيل عواد - الطفل البالغ من العمر 8 سنوات - بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وبباعث التستر على جريمة خطفه وأعدتا لهذا الغرض جوهر يسبب الموت "عقار الكلوزياكس" ولم يردعهما ضعف قوته وقلة حيلته أو صلة قرابته بالمتهمة الأولى.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لاتفاقهما استدرجاه تحايلاً إلى مسكن الثانية وسقيتاه جرعة من العقار المخدر أفقدته الوعي وأمعنا في أعطائه جرعات من ذات العقار المخدر قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهن في ذات الزمان والمكان خطفا الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلان صغر سنه وعدم تمييزه - وبباعث طلب فدية من ذويه - بأن ارتدت الأولى نقاب لاخفاء هويتها عن المجني عليه - نجل خالتها وذويه وتوجها إلى مسكنه وقدمت له الأولى مبلغ مالي لبث الطمانينة في نفسه قبلهما وطلبت منه إرشادهما عن أحد الأماكن فوثق فيهما الصغير وراح براحهما فعد لا مسارهما واستدرجتاه إلى مسكن الثانية - بعد أن تأكدنا من خلوه من الأشهاد وأبعدتاه عن أعين الرقباء وقد ارتكبت جناية القتل بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

دفن جثة مسن لقي مصرعه إثر اصطدام دراجة نارية أثناء ذهابه لصلاة الفجر ببنها

كما امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة مسن بالمعاش لقي مصرعه إثر اصطدام دراجة نارية أثناء ذهابه لصلاة الفجر بالطريق البطيء بالبر الشرقى طريق بنها - المنصورة أمام قرية كفر عامر التابعة لمدينة كفر شكر، جرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شخص صطدمته دراجه نارية وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث بقرية كفر عامر رضوان، وتبين مصرع عبد الرحمن محمد، 63 سنة بالمعاش، أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر بمسجد على طريق بنها المنصورة بالبر الشرقى بقرية كفر عامر التابعة لمدينة كفر شكر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى

3 مايو .. محاكمة ربة منزل لاتهامها بالتعدي بالضرب علي فتاة بقليوب

كما اجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، محاكمة ربة منزل، لاتهامها بالتعدي بالضرب علي فتاة، بسبب خلافات عائلية، وأفضي ذلك الضرب إلي وفاة المجني عليها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل للاستعداد والمرافعة.