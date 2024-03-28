المؤبد للمتهم بإنهاء حياة شخص في القليوبية

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، بالسجن المؤبد لنقاش، لإتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة الخصوص.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٣٥٧٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ٢٤١٧ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، بإتهام "يحي ح أ" ۲۷ سنة - نقاش ومقيم بشارع أبو سعدة الخصوص، لأنه في يوم ٢٧/ ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه "إسلام سمير أحمد" بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض، وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى سياق منفصل قررت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار وجية حمزة شقوير، إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق وسرقته في منطقة القاهرة الجديدة، إلى مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 30 إبريل المقبل للنطق بالحكم.

قرار إحالة المتهمين بقتل سائق وسرقته

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين هم «عبد الرحمن.أ» «محمد.ع» «يوسف.ش» و«محمد.أ»، و«سالم.ع»، قاموا بالقتل العمد وسبق الاصرار والترصد بجانب ارتكاب واقعة سرقة وتمت احالة المتهمين الي محكمة الجنايات..وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه كان عائدًا من منزل أسرته في العاشر من رمضان إلى مكان عمله في القاهرة الجديدة وعند مشاهدته لشابين على جانب الطريق فلم يتردد في الوقوف بسيارته لتلبية استغاثتهما فكانت الساعة وقتها تقترب من الواحدة صباحًا في مطلع شهر ديسمبر الماضي وخلال سيرهم في طريق القاهرة اعتدى5 متهمين على المجني عليه وقتلاه وتركا جثمانه في سيارته في التجمع الخامس بعدما استوليا على نقوده ومتعلقاته الشخصية.

وأضاف أمر الإحالة بأن قام الأول والثاني بالاشتراك في قتل المجني عليه «زكريا.ح» عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل أي من قائدي السيارات الأجرة، وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين واستوقفا المجني عليه مدعيين رغبتهما في توصيلهما بالسيارة قيادته إلى مكان ما، وما إن سنحت لهما الفرصة أشهرا في وجهه سلاحيهما وعاجله الأول من خلفه بعدة طعنات استقرت في أماكن متفرقة بجسده وانزلاه من السيارة وقام الثاني بمناولة الأول سكين ذبح بها المجني عليه قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته- وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما ليلًا في ذات الزمان والمكان سرقا المبلغ المبين مقدارًا بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه، وكذا هاتفه المحمول والسيارة قيادته المملوكة للمجني عليه على إبراهيم أحمد، وذلك في الطريق العام وكان كل منهما يحمل سلاحًا النيابة العامة.

وبحسب أمر الإحالة فإن المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جناية القتل العمد المسبوقة بالإصرار عليه والمقترنة بجناية السرقة، موضوع الاتهام السابق بأن حضر لهما بناء على اتفاق مسبق ليقود السيارة المستولى عليها فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة

واشترك المتهم الرابع بعلم بوقوع جناية القتل العمد المسبوقة بالإصرار عليه والمقترنة بجناية السرقة موضوع الاتهام الأول وأعان المتهمين الأول، والثاني، والثالث على الفرار من وجه القضاء بأن أقلهم بسيارة نقل قيادته إلى المكان الذي تم ضبطهم به وأحرق متعلقات المجني عليه الموصوفة بالتحقيقات.

أقوال الشهود على الجريمة

وجاءت أقوال الشهود تؤكد ارتكاب المتهمين للواقعة وجريمة القتل المقترنة بالسرقة فعقدا العزم وبيتوا النية بأن استوقفوه بحجة إيصالهم إلى أحد الأماكن النائية حتى أتيحت لهم الفرصة أشهروا في وجهه الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتها وانهال عليه المتهم الأول بعده طعنات كتني الزلاة من السيارة على جانب الطريق وأمد الثاني الأول بسكين قام بنحر عنف المجني عليه بها حتى تيقنوا من مفارقته للحيا ووضعوه داخل شنطة سيارة وهاتفول المتهم الثالث الذي كان على علم بالمشروع الاجرامي المنفذ لقياده السيارة وما- إن توقفت السيارة بهم حتي هاتفوا المتهم الرابع الذي حضر بسيارة أخرى وكان يعلم بمقتل المجنى عليه وأقلهم بسيارته وفروا إلى مكان ضبطهم وقاموا ببيع الهاتف المحمول المستولي عليه من المجنى عليه للمتهم الخامس الذي كان على علم بأنه متحصل من جريمة قتل المجني عليه المجني عليه كما أردف بأنه قد قام بتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين.