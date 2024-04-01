اختتام فعاليات المهرجان الكشفي  للجوالة في جامعة القاهرة

اختتمت جامعة القاهرة فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة بمخيم إدارة الجوالة بملاعب الجامعة وبمشاركة 17 كلية من كليات الجامعة.

وأقيم المهرجان تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

جامعة القاهرة تحرص على تأهيل الكوادر الشبابية

المهرجان الكشفي لجوالي جامعة القاهرة

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة والتي تساهم في تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، وتؤدي لرفع الروح المعنوية لديهم، وتنمي روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى صقل مهارات الاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن أنشطة الجوالة ليست مجرد نشاط من الأنشطة الأحادية ولكنها مجمع للأنشطة الطلابية المختلفة.

المهرجان الكشفي لجوالي جامعة القاهرة

وقال الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة إن المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة.

وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة أن المهرجان الكشفي يتضمن تنظيم عدد من المسابقات المختلفة، وورش عمل فنية وثقافية وبيئية، وزراعة شتلات الزهور المختلفة، وإقامة حفلات سمر، وتنظيم رحلة خلوية داخلية، ومسابقات تخييم وطهي خلوي.

المهرجان الكشفي لجوالي جامعة القاهرة

ويأتي المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات جامعة القاهرة والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، في إطار حرص الجامعة على تطوير مهارات طلابها واستغلال طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات، ومنها دعم الأنشطة الطلابية لأهميتها في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب.