القبض على الطالب المتسبب فى حادث كلية علوم بورسعيد

نجحت جهود ضباط إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة الزهور فى بورسعيد برئاسة المقدم أحمد عبد الناصر من ضبط المتهم فى واقعة حادث كلية علوم بورسعيد والتي أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين.

كان اللواء مازن صبرى مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد أمر بسرعة ضبط المتهم المتسبب فى حادث كلية علوم بورسعيد عقب فراره من منطقة الحادث خوفا من بطش المواطنين.

وتواصل وحدة مباحث الزهور فى بورسعيد تحرياتها حول ملابسات الحادث وأسباب وقوعه عقب مراجعة الإدارة العامة للمرور للوقوف على صاحب السيارة وضبط المتهم عقب تحديد هوية قائدها الطالب بكلية حقوق بورسعيد.

كان شارع ٢٣ ديسمبر فى محافظة بورسعيد شهد عصر اليوم حادث مأساوى أسفر عن مصرع ٣ بينهم سيدة وإصابة آخرين نتيجة رعونة لسائقين بينهم طالب بكلية حقوق.

كان سكان منطقة تعاونيات الزهور بمحافظة بورسعيد بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر أمام كلية العلوم جامعة بورسعيد هرعوا على حادث صدم سيارة طائشة يقودها طالب بكلية حقوق فى سباق مع آخر قام بصدم ٥ مواطنين كانوا ينتظرون استقلال سيارة ميكروباص أمام الكلية على بعد أمتار قليلة من مبنى الإدارة العامة للمرور.

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات فى مشهد مأساوى هرع المواطنين لنجدة المصابين بينما تمكن الطالب من الفرار

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة سرقة شخص بالإكراه بالمراغة

وفى سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، المتهم "ص . ا . م" عاملا، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة سرقة المجني عليه "ف . ف . م" عامل، بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بلاغا من المجني عليه يفيد أنه أثناء سيره فى الطريق العام فوجىء بالمتهم يقوم بتهديده وإشهار سلاح ناري كان بحوزته فى وجهه واستولى منه على نقوده بالإكراه وتحت تهديد السلاح وفر هاربا .

ومن خلال التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .