الإعدام لعاطل اغتصب ابنة زوجته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأثنين، بمعاقبة المتهم "س.ع.ص" عاطل بالإعدام شنقا فيما أسند إلى المتهم، لاتهامه بالتعدى على المجني عليها ابنة زوجته واغتصبها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة بعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

عاطل يغتصب ابنة زوجته في الإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 23301 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها بمحل سكنهم، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " س.ع.ص" عاطل، حال كونه زوج والدتها المجني عليها "م.م.ع" 17 سنة، وأنه من متولي رعايتها هددها بسلاح أبيض سكين، مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، وتعدي عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح،وهددها بالقتل، وتحرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بإجماع الآراء بإعدام المتهم.

ومن جهة أخرى قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم، اليوم الاثنين، مد أجل الحكُم على 5 مُتهمين في قضية مصرع اللواء اليمني لجلسة 4 إبريل,

وكانت المحكمة قد قررت في جلسةٍ سابقة إحالة أوراق المُتهم الأول رمضان.م لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في ‏إعدامه‎.‎

وجاء في أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء "العبيدي" 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع ‏اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، ‏بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من ‏المسروقات‎.‎

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن ‏المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا إنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" ‏وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا‎.‎

وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات ‏الشخصية‎).‎