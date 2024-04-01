حازم إيهاب: سعيد بالتعاون مع العدل جروب للمرة الثالثة في "عتبات البهجة"

يشارك الفنان حازم إيهاب فى مسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيى الفخراني الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024.

وأكد الفنان حازم إيهاب فى تصريح لـ“الوفد” قائلًا: “تعاونت مع مدحت العدل وجمال العدل من قبل فى مسلسلين وجمال أخذ رأيي فى بعض النقاط بالمسلسل حتى يخرج بأحسن صورة جيدة ويتم توظيف المعلومات دراميًا وسعيد بالتعاون معهما للمرة الثالثة”.

وأضاف حازم إيهاب: "مجدي أبو عميرة الملك كان يجلس معي ونراجع المشاهد ونقرأها جيدًا والتعديلات الورقية ويحصل على رايي وليس سهلًا أن مخرج بحجم مجدي أبو عميرة يتعاون معي بهذا الشكل وهو أعطاني حريتي بشكل كبير وبشكره على تلك الفرصة".

وتابع حازم إيهاب: "جومانا مراد تاريخ ولم يجمعنا مشاهد والكواليس كانت لذيذة ودمها خفيف وإضافة كبيرة".

وأشار حازم إيهاب: "جسدت أمام يحيى الفخراني مشهد ماستر سين فى نهاية المسلسل واللوكيشن كله شاهد أننى كنت متوتر من تلك اللحظة وأنا ماكنتش أحلم بذلك”.

واختتم: "أخبرته أن أول صوت كرتوني سمعته فى حياتي تفاعلت معه كان "هودي فى استوري" والوقوف أمام يحيى الفخراني حلم كبير وده كرم ربنا".



أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشار إلى أن مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيى الفخراني للدراما مرة أخرى بعد غياب العامين

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".