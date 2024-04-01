تكريم المعلمات المثاليات وأمهات الشهداء بسمالوط

نظمت نقابة المعلمين بمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، حفلها السنوى لهذا العام، لتكريم المعلمات المثاليات في عيد الأم، واسر شهداء القوات المسلحة بالمركز، والقيادات النسائية من مديري المدارس، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية ، وذلك بحضور الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ الدكتور اسلام جامع، ثم السلام الجمهوري، واحيا الحفل بباقة من المع الأغاني المطرب هيثم مصطفي بن المنيا، وقدم العديد من الأغاني الوطنية واغانيه الخاصة بالأم، وذلك احتفالا بالأمهات، وادارات الحفل هبة موسى ، وترأس الحفل، خيري فؤاد نقيب معلمين سمالوط وعضو المجلس القومي للمرأة ، والدكتور بهاء حسن مدير إدارة سمالوط التعليمية ، والقس داوود ناشد وكيل مطرانية سمالوط ، وربيع نصر رئيس مجلس امناء الإدارة ، ومحمد صلاح، والإعلامى محمد على عبد المنعم عضو نقابة الإعلاميين.

وشمل الحفل تكريم 15 من الأمهات المعلمات المثاليات ، و 6 أمهات اسر شهداء القوات المسلحة ، وتكريم لأسرة الراحلة الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب ووكيل وزارة الصحة ، وتكريم لمدرسة سمالوط الثانوية بنات القديمة والجديدة ، وعددا من المتفوقين في الأنشطة ، كما تم تكريم الدكتورة آمال عبد الغني رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الاداب ، و عضو المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، وابتسام الريدي.

من جانبه ، قال خيري فؤاد، إن الدولة حملت على عاتقها تمكين المرأة ، والتى يهدف إلى ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية ، في الحكومة المصرية ، وإعدادها للتطلع بمسئولياتها القيادية في الحياة السياسية وبالجهاز الإداري للدولة ، مضيفا فؤاد أن هذا التكريم سنويا وسيظل سنويا، كهدية بسيطة تذكارية لدورهن في الحياة التعليمية والسياسية.