فوائد تناول البليلة على وجبة السحور

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن البليلة هي أحد الأطباق الخفيفة على وجبة السحور، وذلك لأنها غنية بالزنك والعناصر المعدنية التي تعطي الشعور بالشبع والامتلاء، فضلًا عن كونها من الأغذية الهامة للمناعة المتوازنة.

فوائد البليلة على السحور

وأوضح الحداد بعض فوائد البليلة للمناعة وكذلك النشاط الذهني للطلبة، خاصة وأننا في فترة دراسة، وهي أن البليلة تساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء بشكل عام، وتقلل فرص الإصابة بالإمساك، وتعد البليلة من الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة، حيث تحتوى على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات إضافة إلى نسبة كبيرة من الحديد والفوسفات.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة أن البليلة تساعد على تعزيز الذاكرة وتحافظ على صحة الدماغ فتحمي من الإصابة بأمراض الزهايمر تنشيط خلايا المخ.

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فوائد السوبيا

تساعد السوبيا على التقليل من الشعور بالعطش أثناء الصيام.

تسهيل عملية الهضم.

تعد السوبيا علاج جيد جدا للإمساك.

تقوي جهاز المناعة وذلك لاحتوائها على فيتامين هـ.

تقلل من الكوليسترول الضار في الجسم.

مفيدة للمرضى القولون.

تمنح الشعور بالشبع خلال ساعات الصيام.

منشطة للغدة الدرقية وذلك لاحتوائها على فيتامين أ.

تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.

السوبيا مشروب مفيد لمرضى الأنيميا أو فقر الدم، إذ تساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

فوائد العرقسوس

مهدئ للمعدة.

منظف طبيعي للجهاز التنفسي.

يخفف من وجع الحلق، وأعراض الربو.

يقلل من الإجهاد.

علاج السرطان.

علاج الالتهابات الجلدية.

علاج فعال لحب الشباب، والأكزيما، وغيرها من الأمراض الجلدية.

تفتيح البشرة.

علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

التخفيف من أعراض انقطاع الطمث.

الوقاية من تسوس الأسنان.

الحد من أمراض الكبد.