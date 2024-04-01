بيت العائلة المصرية ببرلين ينظم حفل إفطار لأبناء الجالية.. صور

بحضور القنصل المصري..

أقام بيت العائلة المصرية في ألمانيا، ومقره برلين، حفل إفطار رمضاني كبير، بحضور القنصل المصري أحمد همام، وذلك كعادته كل عام في تجمع رموز وأبناء الجالية المصرية في أمانيا على مائدة إفطار واحدة وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء تخفيفا لغربتهم.

وبدوره قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، إن حفل الإفطار جاء بمشاركة الجالية المصرية والعربية، وبحضور القنصل أحمد همام، الذي أوصل رسالة من سفير مصر في ألمانيا، خالد جلال بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتابع "ثابت" لـ"الوفد"، "متعودين كل سنة على على لمتنا وتجمعنا في شهر رمضان المبارك بحضور رموز أبناء الجالية المصرية والمسؤولين وخلق أجواء مصرية وأسرية رائعة بين جميع الحضور، والإستماع لمطالب أبناء الجالية والنقاش والسماع لهم ".



وأكد رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، أن الحفل جاء بحضور الدكتور مصطفى عباس سفير الاتحاد الاوروبي لتغيير المناخ في المانيا والاعلامية ايمان البكري، مما يدل على روح واهتمام الجميع في التواجد ورؤية بعضهم.

واختتم علاء ثابت، " في لافتة خاصة وجميلة تواجد أيضا الطلاب المصريين الدارسون في الجامعات الالمانية من الجيل وكان يوم لطيف مع الجميع ساده روح الأسرة المصرية الجميلة".

وكان علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى برلين، قد اعلن مؤخرا أنه بمناسبة شهر رمضان الكريم ، سيكون هناك إفطار للصائمين القادمين إلى برلين فى مقر الجالية طوال شهر رمضان.

ووجه علاء ثابت، في تصريحات له، رسالة لأبناء الجالية المصرية بألمانيا قائلا: "بيت العائلة المصرية فى برلين ابيتكم وأهلا وسهلا بيكوا على مائدة رمضان".

وقال رئيس بيت العائلة المصرية فى برلين، إن من أهم مظاهر أجواء شهر رمضان تتمثل فى تزيين أبناء الجالية المصرية في برلين البيوت بزينة رمضان والفوانيس ، فضلا عن تزيين بيت العائلة المصرية فى برلين بكافة مظاهر وأجواء رمضان .



وفي وقت سابق، أعلن علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في المانيا ومقره برلين، بشرى سارة للجالية المصرية والجاليات العربية فى برلين، وهو افتتاح اكاديمية رياضية عربية المانية لأول مرة فى المانيا بنجوم عالمية وادارة مصرية.

وقال علاء ثابت، في تصريحات له، أن الأكاديمية برئاسة احمد عبد القادر الشهير بميدو لاعب الزمالك السابق، قائلا: “ان شاء الله هناك مفاجآت فى انشطة اخرى لخدمة للجاليات العربية والالمانية ومقرها برلين، سارع بالاشتراك للجيل الثانى والجيل الثالث منتظرنكم لتكمل فرحتنا والجالية المصرية داعمة بقوة ”.

وكشف “ ثابت”، عن بدايه افتتاح المؤسسه الالمانيه لكره القدم، وهو يوم ٤ مارس وسوف يحضر الافتتاح اهم نجوم كره القدم العالميه باداره مصريه المانيه هولنديه، والدعوه مجانيه لبداية التدريب والاشتراك للعائلات المصرية والعربيه والألمانية.

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