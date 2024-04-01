الشهاوي: أهل مصر يحبون آل البيت ويتبركون بهم

أكد الشيخ عبد العزيز الشهاوي شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف، أن أهل مصر يحبون آل البيت ويتبركون بهم والأمر ليس شركا.

وتابع “ الشهاوي” خلال تقديمه برنامج "مملكة الدراويش"، اليوم الإثنين، أن أهل مصر يحبون أهل بيت رسول الله وهل هنا فيه شرك؟ أو مخالفة شريعة؟.. الأمر لا يعدو أن نزور قبر رجل صالح ولا نعبده ولا نصلي أو نزكي أو نسجد أو نصوم له".

وأكمل أن الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة ومن هيوصل للمكانة دي.. سيدنا الحسين أمه كاملة بنت كاملة بنت كامل".

وواصل الشهاوي أن : "التصوف فرض عين ولابد من شيخ مربي والتصوف لا يخرج عن الكتاب والسنة وليس مجرد مظهر ولا سبحة في اليد ولكنه الأدب مع الله عز وجل"، مشددا على أن السبحة ليست بدعة كما يظن البعض وكانت موجودة في عهد رسول الله وما هي إلا وسيلة للذكر".

وجود الخواتم بأيدي مشايخ الصوفية عادة مأخوذة عن رسول الله

وأوضح أن وجود الخواتم بأيدي مشايخ الصوفية عادة مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يستخدمها في ختم رسائله إلى الملوك، ولابد أن تكون فضة والذهب مُحرم.

وأضاف الشهاوي أن سيدي إبراهيم الدسوقي كان يقول، من لم يكن متشرعاً بتحقق نظيف عفيف شريف فليس من أولادي ولو كان ابني لصلبي، وكل من كان من المريدين ملازما للشـريعة والحقيقة والطـريقة والديانة والصيانة والزهد والورع وقلة الطمع فهو ولدي وإن كان من أقصى البلاد .

وأكمل أنه لا خروج عن الكتاب والسنة في حلقات الذكر والحضرات للصوفية، وذكر الله يتم قياما وقعودا وعلى جنوبهم.