بيت الزَّكاة والصَّدقات المصري يطلق القافلة السادسة لإغاثة غزة

أطلق بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الإثنين، القافلة الإغاثية السادسة لدعم أهالينا في غزة وإغاثتهم، ضمن الحملة الدولية «أغيثوا غزة»؛ حيث تضم القافلة ١٠٠ شاحنة، تحمل على متنها ما يقارب ٢٠٠٠ طن من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية والمعيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب.

وشارك في تجهيز قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري وفود شعبية من أكثر من ثمانين دولة حول العالم؛ حيث انطلقت من مقر مشيخة الأزهر صباح اليوم متجهة إلى ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة لإغاثة أشقائنا في قطاع غزة، وتعد هذه القافلة السادسة على مستوى حملة «أغيثوا غزة»، والثانية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 1 من أبريل 2024م، أن القافلة السادسة في طريقها إلى ميناء رفح البري على الحدود المصرية-الفلسطينية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لتقديم الدعم لأهلنا الصائمين في قطاع غزة، الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي الغاشم وحصاره الجائر منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أدى إلى نقص شديد في المواد الغذائية اللازمة لحياة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في غزة.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن القافلة السادسة هي القافلة الثانية التي يسيرها البيت إلى قطاع غزة - بإجمالي 200 شاحنة عملاقة- في شهر رمضان المبارك، حملت على متنها ما يقرب من 4000 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، والمياه، والمستلزمات المعيشية، والأدوية، التي يحتاجها سكان قطاع غزة لتأدية فريضة الصيام.

بلغت مساعدات «بيت الزكاة والصدقات» إلى غزة منذ بدء العدوان نحو 6000 طن، شارك في تجهيزها وفود شعبية من ٨٠ دولة حول العالم، استجابة لنداء الإمام الأكبر للمشاركة في الحملة العالمية «أغيثوا غزة»، تحت شعار «جاهدوا بأموالكم .. وانصروا فلسطين»، وذلك بدعم القيادة السياسية، والتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن إطلاق القافلة السادسة يأتي في إطار جسر الإغاثة الذي مدَّه «بيت الزكاة والصدقات»؛ للتخفيف من معاناة قطاع غزة المحاصر، ومنع المجاعة، وإنقاذ آلاف المصابين هناك؛ فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «‌مَا ‌آمَنَ ‌بِي ‌مَنْ ‌بَاتَ ‌شَبْعَان ‌وَجَارُهُ ‌جَائِعٌ ‌إِلَى ‌جَنْبِهِ ‌وَهُوَ ‌يَعْلَمُ ‌بِهِ.» [رواه الطبراني في الكبير وحسنه المنذري وصححه الألباني].

طرق التبرع لإغاثة غزة

أشار «بيت الزكاة والصدقات» أنه خصَّص طُرقًا للتبرع لإغاثة غزة عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/3M0TWVM أو طلب مندوب البيت بالاتصال بالخط الساخن 15111، أو عن طريق InstaPay، أو حسابات البيت بجميع البنوك المصرية، وأن البيت مستمر في إغاثة غزة، والمشاركة في إعادة الإعمار بإذن الله.

وتأتي هذه القافلة في إطار جسر الإغاثة الذى أطلقه «بيت الزكاة والصدقات»، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، على ما يقارب ٦ أشهر، وسط كارثة إنسانية وصحيَّة تزداد انهيارًا يومًا بعد يوم، ما نتج عنه استشهاد أكثر من ٣٢ ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة أكثر من ٧٥ ألفًا آخرين، وسط حرب إبادة وتجويع يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة؛ حيث تمكَّن بيت الزكاة والصدقات حتى الآن من تسيير ٣٢٥ شاحنة، حملت على متنها ما يقارب ٦٠٠٠ طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.