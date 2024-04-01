بيت الزكاة ينتهي من المسح الشامل لقريتي «حسن ندا» و«بحر البقر3» بالشرقية

تنفيذًا للخطة التنموية لعام 2024م..

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقريتي «حسن ندا» و«بحر البقر3» بمحافظة الشرقية؛ وذلك في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مارس 2024م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين، أن فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» انتهى من إجراءات بحث 766 حالة من الأُسَر الأكثر احتياجًا بالقريتين، مشيرًا إلى أن تلك الحالات ستندرج تحت برامج: ستر وغطاء وصحة وغارمين، وذلك في إطار خطة «بيت الزكاة والصدقات» التنموية التي تعمل على مناهضة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية لتلك الأُسَر.

99 حالة تدخل في إطار برنامج سند للإعانة الشهرية

أشار تقرير المسح الشامل إلى أن هناك 99 حالة دخلت في إطار برنامج سند للإعانة الشهرية؛ نظرًا لانخفاض الدخل، و378 حالة أخرى ستُدرَج ضمن برنامج ستر وغطاء، وذلك لترميم المنازل بالأجهزة الكهربائية وتأثيثها، بالإضافة إلى 36 حالة أخرى ستُدرَج ضمن برنامج صحة لاحتياجهم إلى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والتدخل الجراحي، فضلًا عن 290 حالة أُدرِجَت ضمن برنامج إطعام.

يحرص «بيت الزكاة والصدقات» على تحقيق مستوى معيشي جيد للأسر الأولى بالرعاية من أهلنا في القرى المصرية الأكثر فقرًا، حيث يوفر «بيت الزكاة والصدقات» الاحتياجات الأساسية لتلك القرى عقب انتهاء المسح الشامل مباشرة.

«بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه والإعانة الشهرية غدًا

وكان وجَّه الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر أبريل، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445هـ، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

أعلن«بيت الزكاة والصدقات» في بيان له الأحد الموافق 31 من مارس 2024م، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر أبريل 2024م غدًا الإثنين من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة منحة عيد الفطر المبارك، لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة والغلاء.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانة الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج (سند) الذي يعتبر أحد أهم البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

إندونيسيا تمنح «بيت الزكاة والصدقات» جائزة BAZNAS (AD) لعام 2024

وكان شارك «بيت الزكاة والصدقات» في الحفل السنوي لهيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية لعام 2024م بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث تسلَّمت الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر-المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، جائزةBAZNAS باسم «بيت الزكاة والصدقات» تقديراً لجهوده في مساندة الشعب الفلسطيني بإطلاق الحملة العالمية «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم .. وانصروا فلسطين».

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور معروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، والحاج ياقوت خليل، وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، والأستاذ الدكتور نور أحمد، رئيس هيئة الزكاة الوطنية بجمهورية إندونيسيا، والشيخ الدكتور أنور إسكندر، رئيس مجلس العلماء الإندونيسي، ومعالي السفير ياسر الشيمي، سفير مصر في جمهورية إندونيسيا.

أشارت الدكتورة سحر نصر، في كلمتها التي ألقتها أثناء الحفل، إلى دور مصر بقيادتها السياسية الرشيدة وحكومتها وشعبها الأصيل في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن «بيت الزكاة والصدقات»- الذراع الاجتماعية والإنسانية للأزهر الشريف- يقوم بدور محوري في دعم غزة.

وأكدت على نجاح «بيت الزكاة والصدقات» في إرسال 125 شاحنة عملاقة مقسمة على 4 قوافل إغاثية، تحمل على متنها أكثر من 2000 طن من المساعدات الإنسانية، من خلال ميناء رفح البري، وذلك بمشاركة 70 دولة على رأسها جمهورية إندونيسيا وبالتنسيق مع الحكومة المصرية والمؤسسات المعنية والهلال الأحمر.

وأوضحت مستشار شيخ الأزهر، أن دولة إندونيسيا من أوائل الدول التي سارعت في التحرك لمساندة الشعب الفلسطيني، وأنها دولة محبة للخير والسلام، والعمل الإنساني، حيث ساهمت هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية بأكثر من مليوني دولار، وقدمت ما يقرب من 15 شاحنة عملاقة تحمل على متنها 190 طنًا من الأدوية والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف والمواد الغذائية وألبان الأطفال، كما ساهمت الهيئة في دعم طلاب العلم الفلسطينيين في مصر.

استمرار «بيت الزكاة والصدقات» في دعم غزة

واختتمت كلمتها؛ بالتأكيد على استمرار «بيت الزكاة والصدقات» في دعم غزة، والعمل ليل نهار على تسيير القوافل الإغاثية، وأنه سيعمل بإذن الله على إعادة الإعمار بعد توقف العدوان الصهيوني على فلسطين، مشيرة إلى حرص البيت على نصرة المستضعفين وقضاء حوائج الناس، وتوجيه أموال الزكاة في مصارفها الشرعية.

وعلى هامش الحفل، التقت الأستاذة الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر-المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، بالشيخ يحيي خليل ستقف، الرئيس العام للمجلس التنفيذي لنهضة العلماء الإندونيسي، وتم الاتفاق على تقديم الهيئة حزمة من التبرعات لإغاثة غزة والمساهمة في صندوق إعادة إعمار غزة.