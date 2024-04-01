الرائد يبحث كسر عقدة الخليج في الدوري السعودي

يبحث فريق الرائد لكسر عقدة الخليج وذلك في المواجهة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي.

ويقدم الخليج نتائج إيجابية أمام الرائد حيث سجل الفوز في 5 مواجهات وتعادل مرتين مقابل خسارتين وكانت مباراة الدور الأول بين الرائد والخليج قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويتسلح الرائد في مواجهة الليلة بسلسلة انتصاراته الأخيرة حيث فاز على النصر والأخدود وتعادل مع التعاون، في حين لم يعرف الخليج الخسارة في آخر 5 مباريات حيث فاز في اثنين وتعادل في ثلاثة.

ويبحث الفريقان في مواجهة الليلة مواصلة النتائج الإيجابية من أجل الهروب من مناطق الهبوط، إذ يحتل الفريق القصيمي المرتبة 12 في سلم الدوري بـ27 نقطة حصدها من 7 انتصارات و6 تعادلات مقابل 12 هزيمة، بينما تأتي كتيبة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل في المركز العاشر بـ31 نقطة كسبها بعدما كسب 8 مباريات، وتعادل 7 فيما مني بالخسارة خلال 10 مواجهات.