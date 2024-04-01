«التعمير للتمويل العقاري» تعلن عن تطوير علامتها التجارية

احتفلت التعمير للتمويل العقاري « الأولي» في سحورها السنوي بمرور عشرين عاما على تأسيس الشركة كأولى الشركات في المجال تحت عنوان «عشرون عاما من ريادة التمويل العقاري» بحضور رئيس مجلس الإدارة كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة بجميع فروعها.

أيمن عبد الحميد: حصتنا السوقية توازى ٢٥ % من حجم اعمال شركات التمويل العقارى

وبمناسبة هذه الاحتفالية إزاح أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة الستار عن الشعار الجديد للشركة والذي يجمع بين عنصرين؛ رقم واحد باللغة الإنجليزية ويرمز إلى ريادة «التعمير» من حيث التأسيس وحجم الأعمال بالإضافة إلى شكل البيت الذي تساعد الشركة في تمويله وشرائه.

وأشاد أيمن عبد الحميد في كلمته لموظفي الشركة بالنجاح غير المسبوق الذي حققته «التعمير» من حيث التمويلات الجديدة والحصة السوقية للشركة عن العام الماضي، مؤكدا أن العام الحالي للشركة هو عام «المؤسسية والتطور»، حيث أنتهت إدارة الشركة التنفيذية من مشروع وضع استراتيجية مستقبلية لشركة التعمير للتمويل العقاري وتحديث مهمة ورؤية الشركة وقيمها لتتواكب مع نمو الشركة الملحوظ في الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الشركة وإداراتها وتطوير شعارها ليضفي صورة أكثر حداثة لها.

كما خص أشرف نجم عضو مجلس الإدارة بالشكر الإدارة التنفيذية للشركة على مجهوداتها في العام الماضي وقدرتها بمساعدة فريق العمل على تحقيق جميع أهداف الشركة بل وتجاوزها بنسب كبيرة رغم التحديات العديدة التي واجههت الشركة والقطاع خلال العامين الماضيين.