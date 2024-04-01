انطلاق أولى فعاليات الطفل بمعرض فيصل للكتاب بعنوان "الصحفي الصغير"

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، أولى فعاليات "معرض فيصل الرمضاني الثاني عشر للكتاب"، والذي يشارك فيه نخبة متميزة من الكُتاب.

وجاءت أولى الفعاليات التي أقيمت مساء الأحد بعنوان : "الصحفي الصغير "، بحضور الدكتورة هدى حميد مدير عام التحرير والنشر ومسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، ومنال القاضي مسئول الملف الديني بصوت الأمة ومعدة برامج دينية بتليفزيون اليوم السابع، والشيخ إسلام محمد أحمد، عضو إدارة التحرير والنشر والفعالية تنظمها مجلة الفردوس والتي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال الفعالية أكدت الدكتورة هدى حميد أن مشاركة مجلة الفردوس في أولى هذه الفعاليات والتي يشارك فيها نخبة من الكتاب يؤكد على مدى اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء وأهمية تحقيق أكبر قدر من الإفادة للأطفال وتنمية ثقافتهم ورفع مستوى الوعي، وأن فعالية معرض فيصل للكتاب وغيرها من الأنشطة صورة ملموسة لسعي مؤسسات الدولة للارتقاء بالنشء، يظهر ذلك في تكاتف كافة المؤسسات لبناء وعي الطفل، وحرص الأوقاف بقوة على المشاركة في هذه الفعالية.

منال القاضي: فعاليات معرض فيصل تعد أنموذجًا قويًّا لتكاتف وتعاون المؤسسات والهيئات القومية

كما أكدت منال القاضي أن فعاليات معرض فيصل تعد أنموذجًا قويًّا لتكاتف وتعاون المؤسسات والهيئات القومية لتنمية ثقافة وقدرات أبنائنا وبناتنا وهذا التعاون المثمر يحظى بإقبال وثقة كبيرة من الجمهور، مضيفة أن وزارة الأوقاف تبذل جهودًا مضنية للارتقاء بثقافة الطفل، ونجحت في رفع مستوى الوعي لدى الأطفال.

وفي ختام الفعالية تقدم أولياء الأمور بكل الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف لقيامها بهذا الدور المهم تجاه أبناءهم وتم التقاط بعض الصور التذكارية.