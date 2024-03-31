الأوقاف تسلم محافظ القاهرة صكوك 5 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

سلمت وزارة الأوقاف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صكوك 5 أطنان من اللحوم الطازجة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وأسر تكافل وكرامة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع المعاناة عن المواطنين بمشاركة كافة أجهزة الدولة.

وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع كافة جهات الدولة.

يذكر أن د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، افتتح المقر الجديد للنادى المصرى القاهرى بالفسطاط بمصر القديمة ، كما شهدا نهائى دورى مراكز الشباب ، ونهائى النسخة الثالثة لدروى الأحياء المطورة .

شهد الافتتاح م. خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير ، ود. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والمهندس تيسير مطر، رئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهرى وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب .

وتم إنشاء النادى المصري القاهرى، بالتعاون بين صندوق التنمية الحضرية ووزارة الشباب والرياضة ونفذه الجهاز المركزى للتعمير على مساحة ٦ افدنة ، ويضم النادى ملعب كرة قدم، وحمام سباحة اوليمبى، وحمام سباحة نصف اوليمبى، وقاعات متعددة الأغراض لمختلف الرياضات الأخرى، ومبنى اجتماعى.

إضافة جديدة للمنشآت الرياضية

وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح النادى يمثل إضافة جديدة للمنشآت الرياضية فى العاصمة التى شهدت طفرة كبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التي تستفيد من هذه المنشآت، مشيرًا إلى أن ما تم من أعمال تطوير فى النادى يتواكب مع ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبرى على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظة القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن النادي المصري القاهرى كمنشأة رياضية، سيدعم تقديم أبطال لمصر في مختلف الألعاب الرياضية، إلى جانب تقديمه للخدمات المجتمعية للأعضاء والأسر.

وقام محافظ القاهرة عقب الافتتاح بجولة في النادي تفقد خلالها ملاعب كرة القدم، والملاعب متعددة الأغراض، وحمامات السباحة، وصالات الألعاب الرياضية، والمناطق المخصصة للأسر وللأطفال.