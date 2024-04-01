رسائل وزير الخارجية: نحذر من تهجير الفلسطينيين وهذا دور مصر في أزمتي ليبيا وسوريا

بعث سامح شكري، وزير الخارجية، عدة رسائل هامة وعاجلة، وذلك خلال استقباله، اليوم لـ"ونستون بيترز" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير النيوزيلندي إلى مصر خلال الفترة من ٣١ مارس إلي ٢ أبريل الجاري.

تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر ونيوزيلندا، خاصة أن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور خمسين عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث توافق الوزيران على أهمية استغلال هذه المناسبة لإعطاء مزيد من الزخم للدفع بتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

رسائل وزير الخارجية خلال لقائه بنظيره النيوزيلندي :

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية نيوزيلندا

- تطلع مصر لاستضافة جولة المشاورات السياسية على مستوى مساعدي وزير الخارجية خلال العام الجاري.

- تطلع الجانب المصرى لقيام نيوزيلندا بتحفيز شركات القطاع الخاص للاستثمار في مصر، أخذا في الاعتبار الحوافز التشريعية والتطورات الإيجابية التى تشهدها بيئه الاستثمار.

- أهمية دعم التواصل بين دوائر الأعمال من الجانبين، بما يرقي بالإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها كل من مصر ونيوزيلندا.

- نثمن التعاون بين البلدين في المحافل الدولية متعددة الأطراف.

- نثمن مشاركة نيوزيلندا في القوات متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين في سيناء منذ نشأتها وحتى الآن، وهو ما تعتبره مصر إسهاما مقدرا.

- مصر تبذل مساعي جبارة لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

- دور مصر كبير في جهود الوساطة للتوصل الي وقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة، وحشد الجهود الدولية لضمان استمرار نقل المساعدات.

- نحذر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

- نشدد على قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقرار ٢٧٢٨ وادخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

- نجدد رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة.

- نجدد تحذير مصر لأي أفكار بشأن الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.

- مصر تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف للعمل علي التوصل الي وقف إطلاق النار ومساعدة الأشقاء السودانيين في جهود التوصل إلى توافق وطنى حول مستقبل دولتهم.

- وزير الخارجية يستعرض تقييم مصر لمجمل الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في كل من ليبيا وسوريا والتعاون المصرى/العراقي/الأردنى.

- وزير الخارجية يستعرض التطورات الخاصة بتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتداعياتها على حركة الملاحة والتجارة الدولية وأمن الإقليم واستقراره.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيرين على أهمية استمرار وتيرة التواصل في متابعة مقترحات التعاون الثنائية واستغلال الزخم الذي يمثله الاحتفال بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلا عن استمرار التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.