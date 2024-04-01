رئيس مدينة سفاجا يشهد ختام الدورة الرمضانية بمركز الشباب

شهد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، فعاليات ختام الدورة الرمضانية تحت مسمى (كأس الراحل كابتن شاذلي متولي) بحضور فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وناصر حسين رئيس مجلس الإدارة

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها مباراة نهائي الناشئين، ثم الفاير شو وعرض الكاراتيه وبعده مباراة السن المفتوح ثم عرض الكونغو فو وعرض التنورة، واختتمت الفعاليات بتكريم رئيس المدينة الفرق الفائزة في الدورة، ومنحهم الجوائز والكؤوس.

وهنأ رئيس المدينة الفرق الفائزة، معبرا عن سعادته بالتواجد وسط أهالي سفاجا والمشاركة في هذه الأمسية الرياضية الرائعة، مشيدا بالتنظيم الرائع للدورة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الدورة أقيمت على أربع بطولات ١- بطولة السن المفتوح وشارك بها عدد ۸ فرق قسيمت علي مجموعتين المجموعة الأولى مركز شباب سفاجا- الجندي المجهول- الإمام علي- النصر المجموعة الثانية (الألماني- السلام- الشباب- الكتيبة) وصعد فريقا الشباب والسلام للمباراة النهائية، بطولة الناشئين تحت ۱۸ سنه وشارك بها عدد ۸ فرق قسيمت على مجموعتين المجموعة الأولى (الزهور- الشروق- المستقبل- الأمل) المجموعة الثانية (الفرسان- الملوك- الحصان الذهبي- الأسود) وصعد فريقا المستقبل والحصان الذهبي للمباراة النهائية، وبطولة مدرسة الكرة تحت ١٥ سنة وشارك بها عدد ۸ فرق قسيمة على مجموعتين المجموعة الأولى (مانشيستر سيتي- ليفربول- توتنهام- اياكس) والمجموعة الثانية ( اتليتكو مدريد- مارسيليا- انتر ميلان- باريس) وصعد فريقا مانشيستر سيتي وليفربول للمباراة النهائية، وبطولة الناشئين تحت ١٢ سنة وشارك بها عدد 6 فرق مجموعة واحدة ريال مدريد- الإرسنال- برشلونة- النصر- الهلال- روما حصل فريق ريال مدريد على المركز الأول وفريق الإرسنال على المركز الثاني.



وكرم رئيس المدينة ١٥ لاعبا ولاعبة لعبة الكونغ فو بالإضافة ١٥ لاعبا ولاعبة لعبة الكاراتيه، وتم تكريم عدد لاعبة جمباز.

كما وزع شعبان الجوائز على الفائزين حيث تم تكريم المشرف على الألعاب الفردية، وتكريم اللجنة المنظمة وعددهم 5 منظمين، وتكريم لجنة الحكام وعددهم ٢ حكم، وتكريم المركز الثاني مدرسة الكرة ١٢ سنة وعددهم 8 لاعبين وتكريم المركز الأول للسن المفتوح وعددهم 8 لاعبين، وتكريم المركز الثاني للسن المفتوح وعددهم 8 لاعبين، وتكريم المركز الأول للناشئين ١٨ سنة وعددهم 8 لاعبين، وتكريم المركز الثاني للناشئين ۱۸ سنه وعددهم 8 لاعبين، وتكريم المركز الأول مدرسة الكرة ١٥ سنة وعددهم 8 لاعبين، وتكريم المركز الثاني مدرسة الكرة ١٥ سنة وعددهم 8 لاعبين، وتكريم المركز الأول مدرسة الكرة ١٢ سنة وعددهم 8 لاعبين