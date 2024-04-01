ارتفاع عدد شهداء غزة لـ32845 شهيدًا وتفريغ المستشفيات للجرحى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ178 على قطاع غزة.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و94 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32845 شهيدا و75392 مصابا منذ بداية الحرب الصهيونية في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الصحة تطالب بتفريغ مستشفيات غزة للجرحى والمرضى

وناشدت بتفريغ المستشفيات وحصرها على المرضى والجرحى لتتمكن الكوادر الصحية من تقديم خدمات إنقاذ الحياة والعلاج، بعد استهداف النظام الصحي المتكرر للنظام الصحي.

كما ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، المؤسسات الدولية والأممية بذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي غزة.

وأكدت أن خروج مستشفى ناصر عن الخدمة ضربة قوية للقطاع الصحي الذي تقلص إلى أدنى مستوياته، بسبب هجوم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن عدم عمل مستشفى ناصر، يحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.