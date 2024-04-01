15 مليار جنيه .. 10 سنوات انجازات في الموانئ البرية والجافة

شهدت الموانئ البرية والجافة في مصر العديد من المشروعات الكبرى التي تطورت الموانئ وكذلك المراكز اللوجستية.

وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه ( 530 مليار جنيه الطرق والكباري – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – 4 مليار جنيه النقل النهري ) ، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات .

يهدف إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجيستية إلي منع تكدس البضائع والحاويات

بالمواني البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة

نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلي الحد من الآثار البيئية السلبية .

الموانئ البرية والجافة

قامت وزارة النقل بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 30 ميناء جاف ومنطقة لوجستية

علي مستوي الجمهورية (السـادس من أكتوبر - العاشر من رمضان –

بني سويف (كوم ابو راضي) - السادات - برج العرب - دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة - سوهاج الجديدة – شق الثعبان - القنطرة شرق - قسطل - أرقين – السلوم – الطور –– رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – العاصمة الإدارية الجديدة – توشكى - أبو سمبل – 2 منطقة لوجيستية بميناء الاسكندرية – المنطقة اللوجيستية بميناء سفاجا ) .

افتتح رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية / يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومباني للفحص والمعاينة ومبني مخزن بضائع مشتركة ومباني خدمية . تم اسناد انشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان علي مساحة 250 فدان الي شركة ميدلوج احدي الشركات التابعة لشركة MSC العالمية . تم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البري علي مساحة 21 فدان . تم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف مصري ليبي ( الرائد للإستشارات الهندسية –

شركة الساعد للأعمال الهندسية ) لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجيستية بمدينة السلوم بتاريخ 7/ 11 /2023 ضمن فاعليات مؤتمر TransMEA2023

لتقديم العرض الفني والمالى الكامل لتشغيل الميناء خلال شهرين تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوشن اكسبريس لإنشاء وادارة وتشغيل

الميناء الجاف في برج العرب. تم التعاقد مع شركة سامكريت كمستثمر ومطور عقارى لإنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية و تم نهو أعمال الجسات والدراسات وتم نزول الشركة لموقع العمل. جاري طرح انشاء مجموعة من الموانئ البرية والجافة علي المستثمرين في مزايدة بنظام المظاريف المغلقة ومن اهمها ( السلوم - السادات – الفيوم الجديدة – قسطل – ارقين ) .