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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق: انتصار الأبيض على فيوتشر بالكونفدرالية غير مطمئن

بوابة الوفد الإلكترونية

قال بشير التابعي نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك حقق فوزًا على فيوتشر بنتيجة (غير مطمئنة) خصوصًا أن المباراتين في القاهرة، مشيرًا إلى أنه كان لابد أن يحقق الفريق الأبيض فوزًا كبيرًا لحسم بطاقة الصعود، لكن مواجهة الإياب ستكون صعبة أيضًا. موضحًا أن هدف التعادل مع نهاية الشوط الأول كان مثاليًا للأبيض في هذه المواجهة.

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وقال التابعي في تصريحات اعلاميه الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين:  "الزمالك يريد التتويج بالبطولات، ونهوض الفريق يأتي بالتتويج ببطولة، والفريق قطع (نصف المشوار) للصعود للدور القادم، ولكن الأداء لم يصل للمأمول، وطموح الجماهير وصل لدرجة عالية بعد الصفقات الشتوية".

وأضاف: "المثلوثي تألق في لقاء فيوتشر رغم أنه يلعب في مركز غير مركزه الأصلي خصوصا مع ابتعاد باقي زملائه عن مستواهم، بالإضافة إلى أنه حسام عبدالمجيد المفترض أن يتحسن أدائه خاصة أنه يلعب مع الفريق منذ ثلاث سنوات.. كيف أقوم بتقييم محمد شحاتة على أي أساس، لم أشعر به حتى الآن، لكن سنقول أنه (مقبول) حتى الآن، ولكن ليس مؤثر بدرجة كبيرة

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