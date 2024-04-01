برلماني لبناني يكشف عن تصعيد خطير في هجمات الاحتلال على بيروت (فيديو)

قال النائب في البرلمان اللبناني، الدكتور عبدالرحمن البزري، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف الضاحية وهي جزء من العاصمة بيروت ووصل إلى شمال لبنان واستهدف مناطق سكنية بالجنوب واستهدف النبطية وهي ثاني أكبر مدينة بعد صيدا، فعندما يستهدف هذه الأهداف المدنية فهو تصعيد خطير.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "مباشر بيروت" الذي يعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يستهدف أيضا أهدافا اقتصادية ليس لها أي وجود عسكري أو أهمية عسكرية، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي غير نوعية القصف وعمقه، "نخشى أن يفلت التصعيد في المنطقة أو أن يكون لدى إسرائيل رغبة في التصعيد".

وأكد أن ميزة ما يحدث الآن أننا تعلمنا من الكوارث التي حلت بلبنان وأنشأنا نوعا من رد الفعل الوطني للكوارث وجزء منها رد فعل على العمل العسكري أو الاعتداء.

نوايا جيش الاحتلال عدوانية

وأشار إلى أن كل شيء متوقع مع الاحتلال الإسرائيلي لأن كل نواياه عدوانية في الأساس وخلال المرحلة التي كان بها نوع من الحرب المحدودة جغرافيا بين المقاومة في لنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي رأينا اعتداءات خرجت خارج الجنوب.

وذكر أن الاعتداءات وصلت إلى بعلبك والبقاء وبعض القذائف بمناطق بجبل لبنان، موضحا أن مساحة العداون الإسرائيلي من الممكن أن تكون بأي منطقة.

وتابع أنه من الواضح أن المقاومة في لبنان تلتزم إلى حد ما بالرد المحدود حتى لا يتوسع نطاق الاشتباك، ولكن لا أحد يعرف النوايا الحقيقة للعدو الإسرائيلي وحكومته كما أن التصعيد ينذر بتفاقم الوضع.

لبنان يستعد لتقديم شكوى ضد الاحتلال إلى مجلس الأمن



وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، استهداف دورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، مما أدى إلى سقوط 4 جرحى حالة بعضهم حرجة.

وقالت إنها "باشرت في تحضير شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، على إثر استهداف إسرائيل لدورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة"، مؤكدة أن "هذا الاعتداء مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لا سيما لجهة استهداف حماة السلام من موظفي الأمم المتحدة، بعد مسلسل استهداف الصحفيين، والمسعفين، والأطفال، والنساء، والمدنيين".