كيف احتفلت لبنان بعيد الفصح المجيد ؟

أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي عيد الفصح المجيد، حيث أقيمت الصلوات والقداس في مختلف المناطق اللبنانية، ومن ضمنها البلدات الحدودية التي تقع ضمن نطاق المواجهات العسكرية المستمرة منذ قرابة السبعة أشهر.

وفي بلدة رميش المتاخمة لبلدة عيتا الشعب التي تعرضت لسلسة واسعة من الاعتداءات الإسرائيلية، احتشد المؤمنون لأداء الصلوات والقداس، في تعبير عن إيمانهم وتعلقهم بالأرض.

وقال الأب نجيب العميل، كاهن بلدة رميش "، إن "هذه الأجواء موجودة دائما في بلدتنا رميش خلال الأعياد، لأن أهل البلدة الذين يبلغ عددهم نحو سبعة آلاف نسمة موجودن هنا، نحب الاحتفال بأعيادنا والجميع يأتي إلى الكنيسة للصلاة، لدينا إيمان وتعلق بأرضنا".

وعبّر شربل الحج، أحد أبناء بلدة رميش، عن تفاؤله وأمله في عودة السلام إلى المنطقة، حيث قال: "أجواء العيد هذه السنة جميلة، كل الناس التي تهجرت عادت إلى البلدة وشاركت في عيد الشعنينة والجمعة العظيمة واليوم بعيد القيامة، والأوضاع كانت هادئة خلال اليومين، نتمنى أن يمنحنا الله السلام ونعود بشكل نهائي إلى بلداتنا".

وأضاف: "نحن في هذه الأرض متجذرون ولن نتركها مهما كلف الأمر، وإذا كان هنالك مؤامرة لتهجير الجنوبين وليس فقط المسيحيين من الجنوب نحن ضدها، وسنبقى في منازلنا ونحافظ عليها حتى لو كلف الأمر أرواحنا، الدول الكبرى قد يكون لها مخطط ومؤامرات لإنشاء شرق أوسط جديد أو دويلات عرقية ودينية، ونحن علينا إحباط هذه المخططات".

ومن بين العادات التي تميز احتفالات عيد الفصح هو "تفقيس" البيض الملون، حيث يعتبر هذا الفعل رمزاً للحياة الجديدة والقيامة، وقالت منال حصروني من سكان البلدة، إن "هذه العادة اكتسبناها توارثناها من أهلنا وأجدادنا ننقلها اليوم إلى أبنائنا، كل عام نستيقظ يوم السبت قبل عيد الفصح نسلق كميّة من البيض ومن بعدها نرسم عليه ونطليه بالألوان كل حسب ذوقه، البعض يرسم على البيض مع أطفاله والبعض الآخر يكتب أسماء، وفي اليوم الثاني صباح عيد الفصح يكسّر جميع أفراد العائلة البيض ويأكلوه، وهذا يعبر عن قيامة المسيح لأن الدجاجة عندما تضع البيض ويخرج منها الصوص يدل على الحياة الجديدة والقيامة".يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات بعد ظهر اليوم استهدفت بلدات الخيام ورب الثلاثين، كما استهدف بقذائف الهاون والرشقات الرشاشة بلدة كفركلا.

وأعلن "حزب الله" استهداف ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية ‏وموقع المالكية بصواريخ "بركان"، كما شن هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية ‏‏على مربض مدفعية "برختا" المستحدث وانتشاراً لجنود في محيطه في مزارع شبعا اللبنانية ‏‏المحتلة.

وأعلن "حزب الله" استهداف ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية ‏وموقع المالكية بصواريخ "بركان"، كما شن هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية ‏‏على مربض مدفعية "برختا" المستحدث وانتشاراً لجنود في محيطه في مزارع شبعا اللبنانية ‏‏المحتلة.