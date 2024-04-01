ضبط 97 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة، شن الحملات التموينية والتفتيشية الرقابية لمفتشي التموين والرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين.

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 97 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، من حيث إنتاج خبز مطابق للمواصفات الفنية ومكتمل الوزن، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية والتفتيشية لمفتشي التموين والرقابة التموينية، أسفرت عن ضبط 92 مخالفة تموينية، في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين، (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع - عدم وجود ميزان)، و5 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من الأسعار المقررة)، بالإضافة، إلي مخالفة في مجال متابعة المواد البترولية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق متصل، قال المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، بالتعاون مع إدارات، التموين، والطب البيطري، وحماية المستهلك، والصحة، وأسفرت الحملة المكبرة عن ضبط ٢٣٤٠ كيلو البان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 16 محضرًا تموينيًا مخالفًا جاءت ما بين (شهادة صحية - إدارة منشأة دون ترخيص - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم وجود فواتير - ذبح خارج السلخانة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.