تيك توك تتعاون مع المجتمع المدني في مبادرة TikTokForGood

أعلنت تيك توك عن شراكتها مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضمن مبادرة #TikTokForGood لزيادة الوعي حول العمل التطوعي بما يتماشى مع أهداف تلك المؤسسات. يأتي ذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي تم تنفيذها عن طريق التعاون مع بنك الطعام المصري وبنك الطعام السعودي (إطعام) والهلال الأحمر الإماراتي، حيث يتمثل الهدف من مبادرة #TikTokForGood في زيادة الوعي والتثقيف حول كيفية التفاعل مع تلك المنظمات الخيرية، بالإضافة إلى توفير الوسائل المناسبة التي يمكن للأفراد من خلالها تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات.

وفي هذا الإطار، أطلقت تيك توك #TikTokForGoodالذي يُعد بمثابة مركزًا يسمح لأفراد مجتمع تيك توك لاستكشاف المحتوى المُلهم الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في المبادرة، حيث يمكن للأفراد أن يتعرفوا على القضايا الاجتماعية العاجلة وكذلك اكتشاف طرق عملية لدعم القضايا المختلفة، كما يساعد هاشتاج #TikTokForGood أفراد مجتمع تيك توك في البحث عن المعلومات والوصول إلى طرق من خلال مقاطع الفيديو التي تسلط الضوء على عمل المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وما تقدمه من مجهودات، وكيف يمكن لأفراد مجتمع تيك توك أن يساهموا في القضايا التي يهتمون بها .

كما يتضمن #TikTokForGoodرابطًا للتبرع داخل المنصة لصالح المؤسسات الشريكة، مما يسمح لمجتمع تيك توك بالتبرع مباشرة لتلك المؤسسات ودعم مبادراتها.

تأتي المبادرة بالتزامن مع إطلاق صفحة تشمل كل محتوى رمضان، والذي يعد مساحة مخصصة يمكن من خلالها لأفراد مجتمع تيك توك اسكتشاف المحتوى المتعلق بشهر رمضان وكذلك الفرص المتاحة لدعم المبادرات.

ستتضمن هذه الصفحة محتوى متميز يركز على عمل تلك المنظمات غير الحكومية الشريكة، فضلاً عن رابط للتبرع معروض بشكل واضح في شريط المحادثة، مما يجعل من السهل على أفراد مجتمع تيك توك المساهمة في دعم القضايا المختلفة بما يتماشى مع روح العطاء خلال شهر رمضان الكريم.

تهدف مبادرة#TikTokForGood لجعل اكتشاف ودعم المبادرات في المنطقة أسهل من أي وقت مضى، وهو ما يمكن المنصة من مساعدة أفراد مجتمعها من تحقيق أثر إيجابي في مجتمعاتهم وخارجها، فمن خلال الاطلاع على المحتوى الذي يتضمنه هاشتاج#TikTokForGood يمكن للمجتمعات المختلفة اكتشاف طرق لإحداث التغيير الإيجابي ومساعدة المجتمعات وخلق مستقبل أفضل للجميع.