نجم مانشستر يونايتد يُهاجم هالاند

هاجم روي كين اسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، بعد المباراة التي خاضها السماوي أمام آرسنال.

وانتهت مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي، بالتعادل السلبي بدون أي أهداف.



وقال روي كين في تصريحات أبرزتها صحيفة أس الإسبانية عقب انتهاء قمة الجولة الثلاثين من البريميرليج: “مستوى هالاند متواضع للغاية، وليس فقط في لقاء آرسنال”.

واستكمل أسطورة مانشستر يونايتد تصريحاته بشأن المهاجم النرويجي: “أمام المرمى هو الأفضل في العالم، لكن على المستوى العام للعب فهو قليل للغاية، ويجب عليه أن يتحسن”.

واختتم حديثه قائلًا: “إنه أشبه بلاعب في دوري الدرجة الثانية، هذا هو رأيي، عليه أن يتطور بشكل عام، أن تكون مهاجمًا مذهلًا هو أمر رائع، لكن عليه تحسين مستواه الشامل للعبة”.