القبض على عصابة تصنيع العقاقير الطبية المغشوشة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط مرتكبى جرائم تصنيع والإتجار فى الآدوية والعقاقير الطبية المقلدة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (11 شخص لثلاثة منهم معلومات جنائية ومنبينهم "مالك مطبعة - مالك مخزن أدوية") لقيامهم بتصنيع والإتجار فى العقاقير الطبية المقلدة ، وكذا طباعة الأغلفة والنشرات الداخلية للعقاقير ، وضبط بحوزتهم (سيارتين –الأدوات المستخدمة فى طباعة وصناعة الأغلفة والنشرات الداخلية - كمية من الأغلفة الفارغة والنشرات الداخلية للآدوية "مقلدة"–بعض الأدوية المقلدة –كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية).

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى التصنيع والإتجار فى الآدوية المقلدة والمغشوشة.

في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بالجيزة تجديد حبس عاطل بتهمة حرق سيارة حماه، بمنطقة العياط، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باشتعال النيران في سيارة داخل جراج.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة مالك السيارة، وبسؤاله اتهم زوج ابنته بسبب خلافات أسرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .