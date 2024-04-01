الاحتلال يدمر كل شيء بمجمع الشفاء قبل انسحابه وسقوط 300 شهيد (فيديو)

دمر وحرق الاحتلال الإسرائيلي كل شيء في مجمع الشفاء قبل أن يعلن انسحابه منه، وسط مخاوف من تكرار المشهد المأساوي في مجمع ناصر الطبي.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها قناة “القاهرة الإخبارية”، تدمير واحتراق مباني مجمع الشفاء الذي يعتبر أكبر مستشفى في قطاع غزة، وخرج تماما عن الخدمة بعد احتراق أقسامه، ووجود عدد كبير من الشهداء.

وبعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي تكشفت المجازر التي ارتكبها بحق المواطنين والمرضى الذين كانوا يتواجدون في داخل هذا المجمع بالإضافة إلى البنايات السكنية المحيطة به.

الدفاع المدني: انتشال جثة 300 شهيد من مجمع الشفاء

وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، انتشال أكثر من 300 شهيد حتى اللحظة من داخل مجمع الشفاء الطبي، ومازالت الطواقم الطبية تقوم بعملية مستمرة للبحث عن حايا وشهداء ومصابين في داخل هذا المجمع.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت صباح اليوم من مجمع الشفاء بعد حرق كل المباني، موضحًا أنه خلف وراءه الدمار الهائل والكبير في محتويات المجمع.

وأضاف أن مجمع الشفاء الطبي يعتبر المستشفى الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير جدا لكن للأسف الشديد خرج عن الخدمة بشكل كامل الآن.

وأكد أن مجمع الشفاء كان من أكبر المباني الطبية الموجودة في قطاع غزة ويحتوي على عدد كبير من الأسرة وكل ما يخص المجال الطبي.

وأشار إلى صعوبة التعامل مع الجثث، المنتشرة في الطرقات ومحيط مجمع الشفاء، مضيفًا: “شاهدنا عددا من الجثث التي جرى الحفر وإلقاء التراب عليها، وقال المرضى في المجمع إنه كان يحتوي على عدد كبير من الجثث لكن فوجئنا باختفائها وربما يكون الاحتلال قد حفر بشكل كبير وألقى الجثث في الحفر ورمى التراب عليها”.