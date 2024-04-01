الإثنين 01 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال انسحب من مجمع الشفاء بعد حرقه وتدميره (فيديو)

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي في غزة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت صباح اليوم من مجمع الشفاء بعد حرق كل المباني، موضحًا أنه خلف وراءه الدمار الهائل والكبير في محتويات المجمع.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الإثنين، أن مجمع الشفاء الطبي يعتبر المستشفى الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير جدا لكن للأسف الشديد خرج عن الخدمة بشكل كامل الآن. 

وأكد أن مجمع الشفاء كان من أكبر المباني الطبية الموجودة في قطاع غزة ويحتوي على عدد كبير من الأسرة وكل ما يخص المجال الطبي.

وأشار إلى صعوبة التعامل مع الجثث، المنتشرة في الطرقات ومحيط مجمع الشفاء، مضيفًا: “شاهدنا عددا من الجثث التي جرى الحفر وإلقاء التراب عليها، وقال المرضى في المجمع إنه كان يحتوي على عدد كبير من الجثث لكن فوجئنا باختفائها وربما يكون الاحتلال قد حفر بشكل كبير وألقى الجثث في الحفر ورمى التراب عليها”.

انسحب قوات الاحتلال من مجمع الشفاء

وأعلنت قوات الاحتلال الصهيوني، انسحابها من مجمع الشفاء الطبي بغزة، بعد محاصرته واستهدافه على مدار أكثر من 10 أيام ليتركه مدمرًا بالكامل، فجدرانه ومبانيه محروقة ومهدومة ليصبح خارج عن الخدمة الطبية بشكل كامل.

تركت قوات الاحتلال مجمع الشفاء وهو أكبر مؤسسة صحية في القطاع الفلسطيني، بعد تحقيق هدفها غير المعلن وهو تدمير كل ما هو مفيد للشعب الفلسطيني فتريد خراب قطاع غزة من منازل ومستشفيات وغيرها من المباني والبنية التحتية وغيرها، لتستمر في قتل الشعب الفلسطيني صاحب الأرض بشتى الطرق فما بين القتل العمد والحرق وهدم المباني على أصحابها وتركهم تحت الركام والأنقاض يموتون، مرورًا بسياسة التجويع ومنع التمريض والعلاج بمنع دخول الإمدادات الطبية اللازمة والوقود اللازم، تستمر حكومة الاحتلال بجرائم الحرب ضد أهل فلسطين، لتؤكد لشعوب العالم أن لا يوجد من يستطيع أن يمنع أعمالها الوحشية أو يحاسبها دوليًا.

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