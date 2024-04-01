الإثنين 01 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير: مصر تحشد الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية وإقامة الدولة (فيديو)

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنَّ مصر تبذل جهودًا لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مناشدة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير خارجية نيوزيلندا، يأتي في سياق تلك الجهود.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أنّ هذا الدعم سواء على المسار الأمني الذي يتمثل في وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار المجلس الأمني الأخير 2728 أو فيما يتعلق بالمسار السياسي للعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي على رأسه حقه في إقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أنَّ ما حدث من عنف ومن مواجهات دموية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما هو إلا عرض ومرض، موضحًا أن هذا المرض يتمثل في استمرار الاحتلال وغياب أفق التسوية السياسية.

وأكد أن الجهود المصرية والعربية تنطلق في تجاه الحل الشامل الجذري لهذا الصراع من خلال العمل على إقامة دولة فلسيطينيية.

تفاصيل لقاء أبو الغيط ووزير خارجية نيوزيلندا بشأن فلسطين

وفي سياق متصل، استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الأحد، وينستون بيترز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا والوفد المرافق، بمقر الأمانة العامة للجامعة أثناء زيارتهم إلى مصر وعدد من الدول الأوروبية.

وأكد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أشاد أبو الغيط بموقف نيوزيلندا الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار. وناشد الأمين العام للجامعة الوزير النيوزيلندي اتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين كون ذلك طريقاً لتحقيق التسوية السلمية على أساس حل الدولتين باعتبار أن الاعتراف ونيل فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة يمهد للتفاوض بين الطرفين على أرضية من التكافؤ والندية، بخلاف الوضع الحالي. 

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