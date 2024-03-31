دياب يستعد للسفر إلى العريش ومليحة تنهي إجراءات عودتها إلى غزة في الحلقة السادسة

مسلسل مليحة

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل مليحة بعودة دياب إلى القاهرة في عطلة مدتها 24 ساعة فقط قبل ذهابه إلى العريش لأداء خدمته هناك، بعد المخاطر التي تعرض لها عبر الحدود الليبية المصرية والتي تعرف فيها على مليحة واٍرتها.

بينما تستعد مليحة للذهاب إلى السفارة الفلسطينية في مصر لانهاء إجراءات تجديد جواز السفر والعودة إلى غزة.

تضمنت الفقرة الوثائقية في الحلقة السادسة من مليحة حكايات عن تولي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، هو ثالث رؤساء منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1964، حيث تولّى رئاسة مجلسها التنفيذي من عام 1969 وحتى وفاته عام 2004، كان القائد العام لحركة فتح «أكبر حركات منظمة التحرير» والتي أسّسها ورفاقه عام 1959.

بجانب مرحلة وفاة الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر وتأثيرها على الوضع في فلسطين وتحكم الإسرائيلين هناك وفي سيناء، ثم فترة تولي الراحل أنور السادات الحكم ولقطات من نصر أكتوبر العظيم عام 1973، وهو بمثابة صفعة تاريخية لن تنسى وأعطت للفلسطينيين أمل في النصر على حد قول الفنان سامي مغاوري الرواي للفقرة التاريخية في المسلسل.

فقرات وثائقية لتاريخ فلسطين قبل حلقات “مليحة”

تتضمن بداية كل حلقة من مليحة تاريخيات وثائقية هامة من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكيف احتل اليهود أرض فلسطين، ولحظات فارقة في دفاع الفلسطينين عن أراضيهم على مدار أكثر من نصف قرن.

موعد عرض حلقات مسلسل مليحة

تُعرض الحلقة الثالثة من مسلسل مليحة على قناة drama ON الساعة 11:30 مساء، وتعاد الساعة 8:15 صباحا.

وقناة CBC في الساعة السادسة والخمس دقائق قبل أذان المغرب، وعلى قناة الحياة 11:15 مساءً، وتعاد الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 5:15 صباحا.

أحداث مسلسل مليحة:

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أبطال مسلسل مليحة:

مسلسل مليحة من بطولة “مرقت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة.. دراما مهمة في رمضان 2024

يعتبر مسلسل مليحة من الشاشات الدرامية المهمة في رمضان 2024، لتناوله القضية الفلسطينية بالجوانب الاجتماعية والسياسية في ظل الحرب الدامية مع الكيان الصهيوني التي اشتعلت في أكتوبر 2023 حتى الآن والتي نتج عنها استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد، ولازال الدمار والقصف مستمر حتى الآن دون رحمة أو هدنة